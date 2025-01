Con Emerson Royal al Galatasaray, si avviano le sliding doors: chi esce dalla lista degli incedibili del Milan

Mercato in uscita dei rossoneri: Moncada e Ibra hanno studiato un nuovo piano per finanziare il nuovo progetto. Il primo a essere ceduto il laterale

Mentre l’attenzione mediatica era focalizzata sull’offerta che, entro stasera, dovrebbe giungere dal Milan al Manchester City per Kyle Walker, l’indiscrezione che vorrebbe Emerson Royal, dopo appena cinque mesi, in partenza sta scalando le gerarchie.

Secondo quel che ha riportato l’esperto Fabrizio Romano, il Galatasaray ha preparato la proposta approcciando il club rossonero nella speranza di riuscire a convincere Moncada e Ibrahimovic della bontà dell’idea e rinforzare così il reparto arretrato con l’innesto del difensore rossonero. E vi sarebbe stato già un passo avanti, in quella che si annuncia una trattativa inimmaginabile fino a 15 giorni fa.

Milan, confronto Conceicao-Moncada/Ibrahimovic

Come emerso, i due dirigenti avrebbero avuto un confronto estremamente approfondito con l’allenatore Sergio Conceicao, il quale avrebbe dato il via libera alla cessione di un numero importante di giocatori del Milan, dopo il flop delle operazioni Okafor e Tomori, in questi primi giorni del mercato invernale.

In caso di offerte adeguate, sulla lista dei cedibili figurerebbero figure che si ritenevano fuori dall’elenco come Emerson Royal, Chukwueze e Loftus-Cheek senza contare che restano cedibili anche lo stesso Okafor e pure Jovic, recentemente impiegato dal tecnico subentrato da Paulo Fonseca (pronto a un nuovo ingaggio, a quanto sembra).

La proposta del Galatasaray per Emerson Royal

Tutto dipende dai soldi, ovvero dai capitali stanziati per simili operazioni e così vale anche per il Galatasaray e quanto riguarda il futuro a Milano, sponda rossonera, per Emerson Royal arrivato la scorsa estate per 15 milioni di euro con enormi aspettative da via Aldo Rossi.

La proposta è quella di un prestito, riferisce Sky Sport, che avrebbe la sua scadenza a giugno. Da capire, poi, se con diritto o obbligo di riscatto visto e considerato che lo stesso laterale era arrivato a Milano la scorsa estate dal Tottenham, dopo una lunga trattativa per 15 milioni e 4 di ingaggio al giocatore legato al club fino al 2029.

Loftus-Cheek e Chukwueze cedibili

Per quanto riguarda Loftus-Cheek e Chukwueze non ci sono ancora offerte ma la novità è che Conceiçao non si opporrebbe – almeno in questa fase – alla vendita del centrocampista inglese e del nigeriano, fuori dal progetto tecnico dell’allenatore portoghese.