Milan, Conceicao già stressato chiede esame di coscienza: con chi ce l'aveva?

Il tecnico non nasconde la preoccupazione per il secondo tempo della squadra. Il mea culpa non esclude le responsabilità dei calciatori

Il secondo tempo del Milan contro la Juventus è stato sconfortante. Dopo un primo tempo intenso ed equilibrato, i rossoneri dopo l’intervallo hanno deciso praticamente di non ripresentarsi in campo consegnandosi così alla Vecchia Signora. Non utilizza alibi per giustificare sé stesso o la squadra Sergio Conceicao, la cui comunicazione è sempre cruda e schietta senza particolari giri di parole. Ma l’esame di coscienza a chi è rivolto?

Il solito Milan e il solito Conceicao

Nel calcio la tattica non è tutto. Puoi essere schierato bene in campo ma perdere la partita per le più svariate motivazioni. Nel caso del Milan ciò che è mancato più di ogni altra cosa è la voglia di vincere. Inaccettabile per qualsiasi allenatore, ancor meno per Sergio Conceicao: ” Nel secondo tempo è venuto fuori il Milan che voi già conoscete. Io sono il colpevole e mi prendo le responsabilità, ma qualcuno deve farsi un’esame di coscienza“.

La preoccupazione dell’allenatore

L’allenatore del Diavolo, in sella da 3 settimane, non nasconde la preoccupazione per l’atteggiamento della sua squadra. Parla a tutti e a nessuno, non nega di essere stressato, chiede acquisti, sferza i giocatori: “Si sono preoccupato. È vero. Sto pensando a cosa fare per cambiare anche l’ambiente nello spogliatoio e intorno alla squadra. Dobbiamo fare di più, perché abbiamo campionato, Champions e Coppa Italia. Devono guardarsi allo specchio e decidere cosa fare, perché se non hanno bisogno dello spogliatoio“.

Le richieste sul mercato e l’assenza di alibi

Una soluzione può arrivare dal mercato, sebbene sia impensabile che tra arrivi e partenze si riesca a cambiare radicalmente lo status quo. Conceicao, però, qualche regalo se lo aspetta: “Stiamo parlando con la società. Se avete visto i cambi della Juve sono diversi rispetto ai nostri ragazzi. Sono anche entrati bene, ma non voglio trovare delle scuse. Non manca la benzina, perché siamo a gennaio e dobbiamo giocare. Io non trovo scuse sul mercato. Ovviamente vorrei qualcosa in più e ne stiamo parlando a gennaio“.