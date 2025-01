Milan, Conceicao per ora si salva: i tifosi accusano Cardinale e Ibrahimovic. E sui social è sempre colpa di Emerson

Brutto passo falso per il Milan che cede nettamente sul campo della Juventus al termine di una partita dominata, soprattutto nella ripresa, dalla squadra di Motta. Sui social rossoneri è caccia al colpevole

Una sconfitta che fa malissimo. La classifica del Milan piange in questo momento con i rossoneri che vedono scappare sempre più le prime della classe. Quella contro la Juve rappresentava una prova da dentro o fuori per i rossoneri, un esame però che nonostante l’arrivo in panchina di Conceicao è stato fallito completamente.

La Supercoppa è lontana

Sono passati solo pochi giorni dalla vittoria in Supercoppa per il Milan che però non può godersi appieno il successo di Riyadh. Un trofeo che doveva rappresentare un punto di svolta per la stagione rossonera e che invece rischia di rimanere solo una bellissima fotografia. Contro la Juventus è arrivata una prestazione largamente insufficiente da parte della squadra di Sergio Conceicao che nel secondo tempo è stata dominata da bianconeri. E ora la classifica comincia a farsi complicata. I rossoneri con 31 punti (ma con una gara da recuperare) sono più vicini alla zona retrocessione (i 18 punti del Cagliari) che alla testa della classifica.

Conceicao per ora si salva

A fine gara Sergio Conceicao si è assunto tutte le responsabilità per la sconfitta e la prestazione di Torino ma ha lanciato anche un duro attacco nei confronti dei suoi giocatori. Per il momento il tecnico portoghese viene però risparmiato dai tifosi rossoneri, il suo atteggiamento e la sua comunicazione sono piaciuti ai fan del Diavolo sin dal primo minuto e il brutto passo falso non cambia questa percezione. Il bonus Supercoppa però non potrà valere a lungo con il tecnico lusitano che ora dovrà provare a invertire la rotta il prima possibile.

Gli attacchi a Cardinale e Ibrahimovic

Il Milan ha deciso di un immediato cambio di rotta, il girone di ritorno deve essere molto diverso se si vogliono nutrire speranze di arrivare in zona Champions e bisogna provare a partire il prima possibile. Ma dalla società, almeno stando alle parole dei tifosi, non arriva questo senso di urgenza soprattutto riguardo il mercato. I rossoneri continuano a sembrare troppo corti in mezzo al campo con il ritorno di Bennacer che non cancella tutti i problemi, e in attacco avrebbero bisogno di più peso e alternative. E le voci su Walker sembrano non essere sufficienti per rassicurare i tifosi.

“Il Milan a centrocampo è totalmente bollito – scrive Simone – complimenti a chi ha costruito questa squadra costringendo Fofana e Reijnders a prosciugarsi, gli stessi che pensavano di aspettare il ritorno di Bennacer e non si è mosso per lo straccio di un mediano”. E sulla stessa linea ci sono anche altri tifosi: “Eravamo i primi a dover fare mercato perché siamo i primi che dovevano correggere lo schifo fatto in estate. E invece siamo ancora qui a lottare per il quarto posto senza metà rosa”.

Le solite accuse a Emerson Royal

Come spesso capita ci sono dei giocatori che diventano il simbolo “in negativo” di una stagione complicata. Succede anche al Milan dove questo ruolo è appannaggio di Emerson Royal. Il calciatore brasiliano proveniente dal Tottenham è stato criticato sin dalle prime uscite e ora è diventato un vero e proprio bersaglio per i tifosi che non lo risparmiano neanche dopo il ko con la Juve.

E sui social si scatena le critiche: “20 milioni per Emerson Royal sono da licenziamento immediato”, scrive Zinco. E ancora: “Giocare contro il Milan è semplice: attacchi dalla parte di Emerson Royal e sai che qualcosa di positivo può sempre accadere”. E c’è chi è anche più duro: “90 minuti che confermano l’incompetenza della peggiore dirigenza della storia. Partita equilibrata finché Emerson Royal, parto 20 milioni, tiene prima in gioco Mbangula e poi gli fa gol. Una partita equilibrata che finisce in 5 minuti per due episodi che sono lo specchio del non progetto tecnico di questo club”.