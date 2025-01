La Juve Next Gen è una macchina da Guerra, Milan Futuro bloccato sul pari

Continua il momento d'oro dei giovani bianconeri che risalgono la classifica. Profondo rosso per la squadra di Bonera, sorridono Avellino e Vicenza

La Serie C inizia a recitare le parti del copione più interessanti con risultati a sorpresa e altre conferme per una seconda parte di stagione che si presuppone ricca di suspence e colpi di scena. A continuare senza sosta la sua corsa è la Juve Next Gen di Brambilla, che dal suo ritorno è diventata ostica anche per le big. Non si può dire lo stesso per il Milan Futuro, che sta vivendo la stagione “senza sentimento”. Pomeriggio da sogno anche per l’Avellino, che approfitta del pari del Benevento, e del Vicenza.

Juve Next Gen indomabile, tris Avellino

Continua il momento d’oro della Juventus Next Gen che dal rientro di Brambilla ha conquistato 23 punti in nove partite, allontanandosi così dalla zona retrocessione. I bianconeri grazie alla vittoria contro il Trapani possono puntare ora anche ai playoff. Decisivi i gol di Guerra, rinato con il “suo” mister, per superare la squadra di Eziolino Capuano, frastornata anche da alcuni episodi extra campo come la cessione di Lescano.

Gioisce anche l’Avellino che cala il tris a Latina con le firme di Patierno, Gori e Sounas. I lupi danno un grande segnale al vertice del campionato e si rilanciano per la lotta al titolo e la promozione. Cinque squadre in appena cinque punti, un girone di fuoco. Frena ancora il Benevento, che non va oltre il pari a Foggia: apre Emmausso, rispondono Capellini e Lanini, poi l’ala rossonera allo scadere sigla la propria doppietta personale. La capolista Monopoli supera senza troppi problemi la Cavese: doppio vantaggio in 15 minuti con Angileri e Grandolfo, poi Vigliotti la riapre, ma Sylla al 90′ chiude i giochi. A seguire tutti i risultati del gruppo C di Serie C:

Catania-Giugliano 3-1

Foggia-Benevento 2-2

Juve Next Gen-Trapani 2-0

Latina-Avellino 0-3

Monopoli-Cavese 3-1

Turris-Sorrento

Milan Futuro anemico, ora rischia

I giovani ragazzi di Bonera non riescono a brillare e contro il Rimini non vanno oltre lo 0-0. Il secondo pareggio di fila, contro una delle squadre della parte sinistra della classifica. Ma per allontanarsi dal pericolo retrocessione, il Milan Futuro non può accontentarsi di questi risultati. Copia e incolla anche tra Perugia e Pescara, con la squadra di Baldini ormai in discesa libera, dopo l’inizio trionfale, con la capolista Entella distante dieci punti. La Ternana torna subito al successo contro la Vis Pesaro: Cianci e Donati ribaltano l’iniziale vantaggio di Cannavo.

Milan Futuro-Rimini 0-0

Perugia-Pescara 0-0

Ternana-Vis Pesaro 2-1

Poker Vicenza, Alcione ko

Grande prova di forza del Vicenza, che cala il poker contro l’Alcione, dopo un primo tempo equilibrato. Rolfini apre le danze, Chierichetti pareggia, poi Morra con una doppietta rimette le cose a posto. Poi Talarico archivia la pratica. Tre punti anche per la Giana Erminio che batte l’AlbinoLeffe con un netto 0-3, grazie anche al rosso sventolato a Potop alla mezz’ora che agevola il controllo del match dopo la rete di Caferri. Poi Previtali e Stueckler fanno il resto. A seguire tutti i risultati del gruppo A di Serie C: