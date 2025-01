La Juve Next Gen è diventata imbattibile, Milan Futuro rosso choc dopo 10 secondi, saltano tre panchine

Il Milan Futuro rimontato ad Ascoli (2-2, espulso Gala dopo 10''). Corrono Padova ed Entella, esonerati 3 allenatori, Monopoli capolista ko

È accaduto un po’ di tutto durante e dopo le gare di ieri della 23^ giornata del campionato di Lega Pro, la 4^ di ritorno. Nel girone A, il Padova ha ripreso a correre e tiene il Vicenza distante 8 punti. Nel girone B, l’Entella approfitta delle sconfitte di Ternana e Pescara e prende il largo, mentre il Milan Futuro getta via la vittoria ad Ascoli restando in 10 per il rosso a Gala, entrato 10 secondi prima. Nel girone C, la Juventus Next Gen batte anche la capolista Monopoli e si tira fuori dalla zona playout.

Tre gli esoneri dopo la 23^ giornata: il Caldiero Terme saluta Michele Soave, il tecnico della storica promozione in Serie C. Il Legnago cambia ancora: via Matteo Contini. Salta una panchina anche nel girone C: il Sorrento liquida Rino Barilari dopo la 5^ sconfitta nelle ultime 6 giornate.

Lega Pro, 23^ giornata, i risultati del girone A

Nel girone A ad andare al tappeto è il fattore campo: 5 partite, 5 vittorie in trasferta. Riprende la marcia spedita del Padova, unica squadra di Serie C ancora imbattuta. I biancoscudati si sono imposti 2-0 in casa dell’Alcione Milano, rimasto in 10 uomini per l’espulsione di Stabile nell’azione del rigore trasformato da Bortolussi. Il raddoppio è di Liguori a tempo scaduto.

Il Vicenza rimane 8 punti dietro la capolista grazie al 3-0 ottenuto sul campo della Pro Patria: Talarico, Rolfini e Zonta decidono la contesa. Si conferma in buona salute il Trento: blitz ad Arzignano, apre Anastasia per gli ospiti, pareggia Mattioli e Rada, a inizio ripresa, sigilla la vittoria.

Colpo playoff per l’Albinoleffe che si impone in casa della Pergolettese (1-2). Protagonista di giornata il difensore Potop, che fa doppietta e rende vano il gol del momentaneo pareggio di Tonoli. Esordio con vittoria per Bruno Tedino sulla panchina dell’Union Clodiense, che sorprende e batte 2-0 il Lumezzane in esterna: Sinani segna su azione e sbaglia un rigore (tiro alto), Lattanzio raddoppia nel finale.

Lega Pro, 23^ giornata, i risultati del girone B

Nel girone B è in fuga l’Entella, che piazza la 4^ vittoria di fila e vola a +5 sulle dirette inseguitrici Ternana e Torres. I liguri si sono imposti 3-0 a Carpi, sbloccando il risultato poco prima dell’intervallo con Corbari. Nella ripresa Guiu e Casarotto arrotondano il punteggio.

Poker di successi di fila anche per la Torres, che ribalta il Campobasso (ridotto in 9 nel finale per le espulsioni di Scorza sullo 0-1 e di Calabrese, con i sardi già avanti 2-1). Vantaggio dei molisani con Di Nardo, dopo soli 3’ di gioco. Nella ripresa il tecnico dei sassaresi Greco indovina le sostituzioni e i subentrati Mastinu e Diakite ribaltano il risultato. A rischio la panchina di Piero Braglia.

Continua a scivolare indietro il Pescara, che perde pure a Piancastagnaio contro un’ottima Pianese: 3-2 il risultato finale. Apre Mignani, in fuorigioco (proteste della panchina abruzzese, espulsi Baldini e il suo vice per proteste), raddoppia Proietto. Nel secondo tempo Bentivegna e Dagasso riportano il Pescara in partita, ma nel finale Frey stende l’ex capolista, ora al 4° posto.

Incredibile ad Ascoli, dove il Milan Futuro si butta via nel finale e si fa rimontare dai padroni di casa. Rossoneri avanti con il neo-arrivato Ianesi, l’Ascoli pareggia con Forte, ma si ritrova di nuovo sotto nella ripresa per il gol di Sandri. Sul 2-1 per il Milan Futuro entra Gala, che si fa espellere dopo 10’’ dal suo ingresso in campo per una manata a un avversario. L’Ascoli ne approfitta e fa 2-2 con D’Uffizi a 3’ dal 90’.

Lega Pro, 23^ giornata, i risultati del girone C

Nel girone C, continua la risalita della Juventus Next Gen che con il ritorno di Michele Brambilla in panchina viaggia a ritmo playoff. Un rigore del partente Palumbo (oggi firma con l’Avellino) regola la capolista Monopoli. Solo un pari per il Catania, dopo due ko di fila e alcuni giorni di ritiro: non basta Carpani, il Picerno pareggia con Petito (1-1). Il Foggia si sveglia e batte di misura il Latina: la gara si decide a inizio ripresa con un gol fortunoso di Silvestro. Contestata la proprietà rossonera.

Lega Pro, esonerati tre allenatori dopo la 23^ giornata

Dopo la 23^ giornata di campionato saltano 3 panchine in Lega Pro, una per girone. Il Caldiero Terme, penultima in classifica nel girone A, saluta Michele Soave, il tecnico della storica promozione in Serie C, dopo il 4° ko di fila (il 15° stagionale). Nel girone B salta (di nuovo) la panchina del Legnago, al secondo cambio di allenatore. Matteo Contini – che aveva sostituito Daniele Gastaldello a fine settembre – paga l’ultimo posto in classifica. Il Sorrento si separa da Rino Barilari. Dopo un ottimo avvio di campionato, con i costieri nelle prime posizioni di classifica, il Sorrento è andato in crisi: 5 ko nelle ultime 6 giornate. Si valuta l’ingaggio di Giovanni Ferraro.

Lega Pro, 23^ giornata, le gare di oggi

Stasera il programma della 23^ giornata del campionato di Lega Pro verrà completato dai 3 posticipi delle 20.30. Nel girone B è attesa per il derby umbro Gubbio-Perugia. Nel girone C, il Messina ospita il Crotone, mentre nel derby campano punti salvezza in palio per Turris e Casertana.