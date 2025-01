Il baby fenomeno Rao non basta alla Spal, frena il Benevento, Eziolino Capuano vince col suo Trapani

Ecco tutti i risultati degli anticipi del sabato della 23a giornata di Serie C. In giornata scendono in campo le tre capolista dei gironi

I due maxi anticipi di Serie A hanno distolto l’attenzione da quelli della 23esima giornata di Serie C. Ma anche il terzo nazionale ha vissuto un turno importante, con un sabato ricco di partite che tuttavia non hanno coinvolto le capolista dei tre gironi. Andiamo a riepilogare tutto quello che è accaduto con la Spal del campioncino Rao, lo stop del Benevento e il successo di Eziolino Capuano col suo Trapani.

Girone A: bene FeralpiSalò e Atalanta U23

La FeralpiSalò mette la quarta e consolida il terzo posto. I gardesani vincono sul campo della Virtus Verona per 3-1 con le reti di Dubickas, Di Molfetta e Balestrero che vanificano quella dei padroni di casa realizzata da De Marchi. Un gradino sotto ai verdazzurri c’è l’Atalanta U23 che si gode il suo Vlahovic capocannoniere e autore di una doppietta per mandare al tappeto la Triestina col punteggio di 3-1. Il Giana manda in crisi il Caldiero con un 2-1 che costringe gli ospiti al nono ko in undici partite.

Girone B: Rao non basta alla Spal

Tutto fin troppo facile per l’Arezzo che passa agevolmente 3-0 sul campo del fanalino di coda Legnago. Nella Spal si mette in evidenza il baby prodigio Emanuele Rao, 18 anni e già 5 gol in campionato. Quello segnato al Sestri Levante non basta però per regalare i tre punti al club di Ferrara. Anche i corsari hanno il loro enfant prodige in Durmush che firma l’1-1 finale. 0-0, infine, tra Rimini e Lucchese.

Girone C: show del Trapani di Eziolino Capuano

Non arriva l’atteso sorpasso in vetta del Benevento. I giallorossi si fermano 1-1 davanti al proprio pubblico al cospetto dell’Altamura: al vantaggio di Manconi risponde Minesso sempre nel primo tempo. Missione compiuta, invece, per l’Avellino che batte 2-1 una combattiva Cavese. 2-0 per il Potenza contro il Sorrento. Vince pure Eziolino Capuano col suo Trapani che stende agevolmente il Taranto sua ex squadra: doppietta di Lescano e tris di Ciotti.