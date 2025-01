Juve Next Gen risorta, a segno ancora Afena Gyan: il Milan Futuro asfaltato

Gli U.23 bianconeri espugnano Catania, il Milan affonda in casa contro la Torres: a rischio Bonera. Il Padova rallenta, l'Entella resta in vetta

Si sono disputate ieri 12 gare della 22^ giornata del campionato di Lega Pro. Tracollo interno del Milan Futuro, travolto 5-1 dalla Torres: a rischio la panchina di Daniele Bonera. Vola la Juventus Next Gen, che sorprende il Catania (1-2) e risale la classifica.

Nel girone A, il Padova frena in casa (1-1 contro l’Arzignano), ne approfitta il Vicenza, che rosicchia due punti alla capolista grazie al 2-0 all’Albinoleffe. Nel girone B, l’Entella si conferma in vetta espugnando Ascoli; nel girone C tonfo del Trapani di Capuano, abbattuto al Provinciale dal Crotone (0-3).

Lega Pro, 22^ giornata, i risultati del girone A

Nel girone A fa notizia il pari interno del Padova, bloccato sull’1-1 dall’Arzignano: alla capolista non basta il gol di Varas, che sorprende Boseggia con un tiro-cross. L’Arzignano pareggia a metà ripresa con Mattioli, il Padova si riversa in attacco, ma Boseggia blinda il pareggio. Ne approfitta il Vicenza, che batte 2-0 l’Albinoleffe dell’ex Giovanni Lopez, uno degli “eroi” del Vicenza di Guidolin, e rosicchia due punti alla capolista (avanti di 8 lunghezze). Accade tutto nella ripresa, apre Rolfini, al 5° gol nelle ultime 4 partite, e raddoppia Capone, alla sua prima segnatura stagionale.

Al 3° posto la Feralpisalò, che nel recupero piega la Pro Patria con un gol di Di Molfetta. Ospiti spreconi, Terrani calcia alto un rigore, e ridotti in 10 uomini per l’espulsione di Bashi. Il portiere bustocco Rovida para quasi tutto, tranne la conclusione di Di Molfetta al 91’. Blitz della Pergolettese che inguaia l’Union Clodiense: decide Careccia, lombardi in 10 per il rosso a Stante nel primo tempo.

Lega Pro, 22^ giornata, i risultati del girone B

Nel girone B continua ad affondare il Milan Futuro, travolto in casa dalla Torres: 5-1 per i sassaresi, che al 32’ conducevano già 4-0. A segno Fischnaller e Varela nei primi 10 minuti, tris di Brentan e poker di Mastinu. Nel finale il Milan accorcia col primo gol rossonero di Magrassi, sull’assist del debuttante Maximilian Ibrahimovic, ma nel recupero Casini sigla il definitivo 5-1. A rischio la panchina di Bonera.

Regge l’urto l’Entella, che respinge l’assalto della Ternana, vittoriosa sabato, e si riprende la vetta della classifica battendo l’Ascoli al “Del Duca”: è Bariti a risolvere la contesa alla mezzora di gioco, poi le parate di Del Frate scacciano via la reazione dei marchigiani, che non perdevano da 10 giornate.

Tris della Vis Pesaro ai danni del Legnago e 5° posto in classifica per la squadra di Stellone (ultimi i veneti di Contini). Apre Nicastro di testa, raddoppia Palomba e Zoia segna il 3-0. Il Pineto sorprende l’Arezzo, complice la clamorosa autorete di Gaddini, con uno sciagurato retropassaggio non controllato da Trombini: gli abruzzesi ribaltano il rigore di Pattarello, a segno Bruzzaniti per il momentaneo 1-1.

Sconfitto e contestato il Campobasso, al 9° match senza vittorie. I molisani, in doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Bigonzoni e Benassai nella ripresa, cadono sotto i colpi della Pianese, che sblocca il risultato con un siluro di Odjer dai trenta metri e raddoppiano nel finale con Mignani.

Lega Pro, 22^ giornata, i risultati del girone C

Nel girone C, vola la Juventus Next Gen rigenerata dalla cura Brambilla. I bianconeri si impongono a Catania (ancora senza punti nel 2025) grazie alle reti di Afena-Gyan nel primo tempo e di Semedo nel finale, inutile il gol di Lunetta nel recupero.

Vince ancora il Crotone, che travolge il Trapani in esterna: 3-0 per i calabresi e prima sconfitta della gestione Capuano. Gara decisa già nel primo tempo, con 3 reti in 13’, quelle di Giron, Tumminello e Gomez. Niente da fare per la Turris, che soccombe a Latina nella ripresa: 4-1 per i pontini, doppietta dell’ex Ekuban e gol di Petermann e Improta, rete di Nocerino per i campani a gara già archiviata. La neve ha fermato Potenza-Benevento, rinviata a martedì 21 gennaio (ore 15).

Lega Pro, 22^ giornata, le gare di oggi

Si disputeranno questa sera le ultime 3 gare della 22^ giornata del campionato di Lega Pro, tutte nel girone C. Alle 20.30 sono in programma: Cerignola-Avellino (3^ contro 4^ del girone), il derby pugliese Monopoli-Foggia (vincendo, i padroni di casa scavalcherebbero il Benevento al 1° posto) e Cavese-Giugliano.