Serie B: il Sudtirol ritrova il successo in casa, torna a vincere la Salernitana. Colpo del Brescia di Maran

Ultimi quattro match della 24esima giornata di Serie B: colpi Sudtirol e Salernitana in casa, il Brescia fatica ma vince nella trasferta contro la Carrarese

Il programma della 24esima giornata di Serie B si chiude con le ultime quattro partite in programma oggi: il Sudtirol torna a vincere in casa battendo la Reggiana e riuscendo a darsi un po’ di slancio per la salvezza, mentre il Brescia (con in panchina il rientrante Maran) firma il colpo esterno sulla Carrarese. E a proposito di vittorie, trionfa anche la Salernitana, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e che invece tira un po’ il fiato grazie a Antonio Raimondo (e alle parate di Christensen) nel match vinto contro la Cremonese. Alle 17:15 si chiude con Bari-Frosinone.

Il Sudtirol si sblocca in casa, tardiva reazione della Reggiana

Al Druso di Bolzano il Sudtirol si sblocca in un match casalingo, dove latitava la vittoria dalla prima giornata di campionato. Il vantaggio contro la Reggiana lo decide prima Pyythia di testa al 14′, e poi nella ripresa Pietrangeli sigla il 2-0 grazie anche ad un errore di Bardi, che si vede scivolare dalle mani una palla non pericolosissima. Eppure gli ospiti, in particolare nel primo tempo, hanno dato segni di reazione mettendo un po’ in difficoltà il Sudtirol. E sul finale del secondo tempo, sui tempi di recupero, si concedono il gol della bandiera grazie a Girma.

Lezzerini mette i brividi ai suoi, ma il Brescia ha la meglio sulla Carrarese

Primo tempo pirotecnico allo Stadio dei Marmi: al 26′ viene fischiato un rigore per i padroni di casa dopo il fallo in area di Lezzerini, col portiere che frana su Shpendi: Schiavi però fallisce il tiro dal dischetto, con l’estremo difensore che para il suo quinto rigore in Serie B. Sul finire del primo tempo il Brescia si porta poi in vantaggio con Bertagnoli e poi con Borrelli su rigore, chiamato dall’arbitro dopo il controllo al VAR alla luce del fallo di Giovane su Adorni. Al 75′ gli avversari ricuciono il gap con la rete di Cicconi, con Lezzerini nuovamente beffato.

La Salernitana torna al successo, battuta la Cremonese

Il primo tempo all’Arechi si chiude sullo 0-0, con i padroni di casa che falliscono l’occasione del vantaggio su rigore, chiamato dopo il braccio di Bianchetti che incrocia il pallone dalla conclusione di Ferrari. Il penalty, deciso dal controllo VAR, viene fallito da Cerri, che tira verso l’interno del palo per poi finire sul fondo. Ma la Salernitana si riscatta nella ripresa, con il gol al 56′ firmato dal tap-in di Raimondo. Ma il mvp del match è sicuramente il portiere granata Christensen, decisivo in una serie di occasioni davvero rischiose per i suoi.

Serie B, 24esima giornata: il programma

Palermo-Pisa 1-2

Catanzaro-Cesena 4-2

Cittadella-Spezia 0-2

Sampdoria-Cosenza 1-0

Sassuolo-Juve Stabia 2-0

Modena-Mantova 3-1

Carrarese-Brescia 1-2

Salernitana-Cremonese 1-0

Sudtirol-Reggiana 2-0

Bari-Frosinone domenica 2 febbraio ore 17.15

Serie B 2024/2025, la classifica aggiornata