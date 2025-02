La Juve Next Gen frena, il Giugliano si salva, l'Avellino a -2 dalla vetta

I risultati degli anticipi della 28a giornata della Lega Pro. In tutto si sono giocate 11 partite che hanno coinvolto tutti e tre i gironi

Ieri si sono giocate 11 partite per la 28esima giornata di Serie C che hanno riguardato tutti e tre i gironi del torneo. La copertina se l’è presa l’Avellino che si è portato a due punti dalla vetta grazie al successo di Caserta. Si ferma, invece, la Juve Next Gen impattando contro il Giugliano davanti al proprio pubblico. Andiamo a riepilogare tutto ciò che è accaduto in questo sabato 22 febbraio.

Girone A: FeralpiSalò al terzo posto

Si aspettano le gare di Padova e Vicenza ma intanto c’è una FeralpiSalò che fa la sua parte andandosi a prendere i tre punti con il Caldiero. I gardesani si portano in doppio vantaggio con le reti di Di Marco e Di Molfetta, si fanno rimontare da Zerbato e Fasan e poi chiudono l’incontro con il 3-2 finale di Balestrero. Bene anche la Virtus Verona che sale in zona playoff che schianta l’Arzignano 2-0 con De Marchi e Cuel.

Quarta gioia consecutiva per la Triestina alla quale basta un rigore di Olivieri per avere la meglio dell’Alcione. Il problema degli alabardati in questo momento arriva fuori dal campo, con le presunte irregolarità sulle scadenze del 17 febbraio. Il Lecco, infine, va sotto con la Pro Patria ma rimonta e vince 2-1. A Beretta rispondono nei minuti di recupero Sipos e Frigerio.

Girone B: il Campobasso vince ancora

Il Campobasso sta uscendo dalle sabbie mobili grazie alla cura Prosperi. I rossoblù contro la Spal vincono ancora con le firme di Di Nardo e Pellitteri alle quali ha provato a rimediare tardivamente Antenucci. Cinica la Pianese che batte di misura il Carpi con la rete in contropiede segnata da Da Pozzo. Risultato a sorpresa a Legnago con il Gubbio che vince 3-0 per merito dello show del secondo tempo che ha visto andare a bersaglio Casarotti, Svidercoschi e Basso Ricci.

Girone C: la Juve domina ma non segna, Avellino feroce

Il Cerignola si prepara al Sorrento ma intanto deve guardarsi le spalle da un Avellino feroce. Gli irpini vanno sotto con la Casertana per il gol dell’ex di Vano, ma replicano subito con Cagnano poi completano la rimonta con Enrici. Non va oltre il pari con il Latina il Benevento, alla settima partita senza vittorie. La Juve Next Gen si ferma al palo con il Giugliano e fa 0-0. Un dominio, quello bianconero, che non si traduce nei meritati 3 punti e lascia il rammarico negli uomini di Brambilla. Infine 2-1 per la Turris sulla Cavese.