Milan, l’ipotesi Paratici calda sui social: tifosi divisi, spunta ticket con Allegri

Il nome dell’ex d.s. della Juventus per la prossima stagione fa ribollire i milanisti sul web: per alcuni potrebbe riportare il tecnico livornese in rossonero

L’idea di vedere Fabio Paratici nel ruolo di nuovo d.s. del Milan scalda i tifosi rossoneri: molti sono quelli che si oppongono, ricordando la squalifica per il caso plusvalenze che terminerà solo a giugno, altri sognano che possa arrivare e portare con sé un allenatore di prestigio come Massimiliano Allegri.

Milan, l’ipotesi Paratici d.s. fa discutere i tifosi

A lanciare la notizia qualche giorno fa è stato il Corriere dello Sport, secondo cui il Milan avrebbe intenzione di affidarsi ad un direttore sportivo di esperienza per la prossima stagione, colmando il vuoto lasciato dal licenziamento di Frederic Massara: tra i nomi in lizza, anche quello di Fabio Paratici, ex d.s. della Juventus attualmente inibito – lo sarà fino a giugno – in seguito alla condanna per il caso plusvalenze. A breve, tra l’altro, il dirigente sarà alla sbarra anche nel processo penale. L’ipotesi divide i tifosi del Milan: alcuni rigettano l’idea di vedere Paratici con un ruolo di rilievo nel club rossonero, altri sperano che possa arrivare e portare con sé un tecnico di prestigio come Massimiliano Allegri.

Tifosi Milan: no a Paratici per il caso plusvalenze

L’opposizione a Paratici arriva da molti tifosi del Milan che ricordano il suo coinvolgimento nel caso plusvalenze e il salasso legato all’acquisto di Cristiano Ronaldo. “Paratici è uno dei membri della Gang delle Plusvalenze: se piace questo genere di manager, allora ce ne sono ancora di peggiori…”, attacca Fabio. “Se arriva Paratici cambio squadra”, commenta drasticamente Paolo. “Paratici è quello che ha portato CR7 in Italia ed ha affossato la Juventus…”, fa notare Bacoso. “Ora i milanisti impazziscono per Paratici: nuova stagione del disagio”, il commento di Zac.

Milan, altri tifosi sognano il ticket Paratici-Allegri

Un’altra fetta della tifoseria, invece, bada alle conseguenze pratiche dell’eventuale arrivo di Paratici: il Milan potrebbe giovare della sua esperienza e colmare un ruolo che, dopo il licenziamento di Massara, è stato affidato a Geoffrey Moncada, in precedenza semplice capo degli osservatori del club.

Soprattutto, secondo alcuni milanisti l’arrivo di Paratici potrebbe aprire la strada al ritorno di Massimiliano Allegri in rossonero. “Paratici d.s. e Allegri allenatore, secondo me questo sarebbe un binomio perfetto per tornare competitivi in serie A”, il commento di Giovanni. “Allegri e Paratici a giugno. Tu lo faresti? Io personalmente si”, scrive Carmelo. “Se il futuro d.s. sarà uno del calibro di Paratici, allora avremo davvero un inizio di cambiamento”, comment Marco. “Paratici d.s. e uno tra Sarri o Allegri”, aggiunge Felice, affiancando al nome del tecnico livornese quello dell’altro toscano ex, tra le altre, di Napoli, Juventus e Lazio. “Per Paratici dove si firma?”, chiede Mattia. Pessimista, invece, EMara5: “Paratici sarebbe la scelta più sensata del Milan, proprio per questo non verrà”.