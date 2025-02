Milan, Maignan nel ciclone: i tifosi chiedono di stracciare il rinnovo ma danno la colpa anche a Conceicao

E' bufera dopo la sconfitta del Milan contro il Torino. Il portiere, non nuovo a papere decisive, entra nel mirino assieme all'allenatore

Questo rinnovo non s’ha da fare. Un errore pesantissimo, all’inizio di Torino-Milan, condanna Maignan cui non basta un mezzo riscatto con la paratona su Vlahovic per salvare la faccia. I rossoneri cadono all’Olimpico di Torino e il processo al portiere francese si riapre dopo l’uscita sbagliata e la pallonata a Thiaw che ha generato l’autogollonzo: i tifosi sono scatenati sul web e non vogliono più che il rinnovo del loro numero uno – a 5 milioni di euro all’anno – venga confermato. Non solo: i tifosi danno un nuovo nomignolo al tecnico rossonero, anche lui sotto accusa.

La parata su Vlasic non cancella le ombre

Non basta una spettacolare parata su Vlasic, nel finale del primo tempo, ad assolvere Maignan. Le troppe e numerose incertezze continuano a caratterizzare il rendimento del portiere francese, a partire dall’errore fatale contro il Feyenoord a Rotterdam.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Infatti, il goffo intervento sul tiro di Paixao ha regalato ai rivali olandesi un gol decisivo, sancendo così l’eliminazione del Milan dalla Champions League. Ancora una volta, come già accaduto in passato, l’errore di Maignan nel match contro il Torino è arrivato dopo soli 5 minuti di partita.

Maignan, un anno costellato da errori

Non solo Feyenoord. Questa stagione è stata segnata da diverse incertezze per il portiere francese: in Champions League ha avuto pesanti responsabilità in due delle tre reti subite contro il Liverpool, soprattutto sulla prima, dove un’uscita sbagliata su calcio d’angolo ha lasciato la porta completamente sguarnita.

Anche in Serie A non sono mancati episodi negativi: la svista clamorosa contro il Cagliari, con il tiro di Zortea che ha portato al pareggio, e l’errore contro il Como sulla rete di Diao, seppur ininfluente ai fini del risultato. Da ricordare anche il riflesso tardivo sulla conclusione di Weah nella sfida contro la Juventus.

Maignan si allontana dal cuore dei tifosi

Dai fasti dello scudetto del 2022, quando le sue prestazioni erano semplicemente straordinarie, Maignan non è più riuscito a tornare ai suoi livelli migliori. Ha disputato un ottimo Europeo in Germania ma da allora il suo rendimento con il Milan è stato altalenante e complicato soprattutto da vari problemi fisici (in particolare ai polpacci).

I primi segnali di una flessione si erano già intravisti nella stagione precedente, segnata da episodi negativi come la clamorosa papera sulla punizione di Raspadori in Napoli-Milan e gli errori contro Borussia Dortmund e Udinese.

La “colpa” di Conceicao

I tifosi si sfogano sul web dopo il pasticcio Maignan-Thiaw: “Deleterio, strappategli il rinnovo!”. In tanti danno la colpa anche a Conceicao che, dandogli la fascia di capitano, lo ha ulteriormente responsabilizzato in un momento difficile: “Avere un portiere capitano di certo non aiuta né agevola la pressione che si deve fare all’arbitro con la presenza costante. Inoltre, in questo momento Maignan è in una fase complicata della sua stagione e non trasmette fiducia ai suoi compagni.” e anche: “Che errore dell’allenatore, non doveva dargli la fascia”.

C’è poi chi scrive: “Stracciate tutto, altro che rinnovo.” Non si placano gli animi sul web: “Questo portieraccio pretende cinque milioni all’anno dopo che ci sta facendo fare 5 milioni di figuracce???”.

Per alcuni la colpa è anche di Conceicao: “Per me è già ConceCIAO, via subito. Dimettiti!” E ancora: “Per me dovrebbe avere il coraggio di dimettersi subito e alzare bandiera bianca”.

E infine: “Devo dire che l’involuzione di Maignan è cominciata nel momento in cui Dida ha lasciato il ruolo di preparatore dei portieri. Che poi perché è andato via? E perché non é più tornato visto che va giocando quelle cacate di partite tra vecchie glorie?”