Milan ko a Torino e nuove spine: disastro Maignan, l'errore di Pulisic, Leao sostituito e difesa da brividi

La squadra di Conceicao delude ancora, si aprono altri fronti: il portiere non dà certezze, lo statunitense sbaglia dopo le polemiche, Rafa fuori al 45' e la retroguardia stecca.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Doveva essere la serata del rilancio dopo l’eliminazione – inattesa e imprevedibile – dalla Champions e conseguenti polemiche: invece a Torino i rossoneri hanno steccato ancora, deludendo e rimediando un’altra sconfitta. L’ha spuntata il Toro (2-1), acuendo la crisi della formazione di Conceicao. Serata amarissima per i tifosi del Diavolo, l’ennesima. Aperta dalla clamorosa papera tra Thiaw e Maignan, proseguita con l’errore dal dischetto di Pulisic, con la sostituzione di Leao dopo un solo tempo (al suo posto Fofana) e poi col nuovo pasticcio in occasione del secondo gol granata, con la difesa ferma come le belle statuine sull’invito di Sanabria per Gineitis.

Milan, ennesimo pasticcio per Maignan

La prima nuova, vecchia emergenza è costituita da Maignan. Quello costato il vantaggio del Toro, il rinvio sul corpo di Thiaw che ha dato vita a un incredibile “autogollonzo”, non è il primo errore stagionale del portiere francese. Che da qualche tempo non dà più le certezze di una volta. Svagato, pasticcione, non più decisivo: sembra il lontano parente del portiere-saracinesca di qualche anno fa. Per tanti tifosi la colpa è del rinnovo che non arriva: chissà. Di certo il Milan ha bisogno di ritrovare sicurezza attorno al suo numero 1, ultimamente tutt’altro che determinante. O almeno, non in positivo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pulisic, l’errore dal dischetto dopo le polemiche

Piccola premessa: di fronte aveva il miglior pararigori del campionato. Vanja Milinkovic-Savic. Che contro di lui ha neutralizzato il quarto tiro dagli undici metri in questa edizione della Serie A. Eppure, anche Christian Pulisic ha steccato nella serata amara dell’Olimpico Grande Torino. Primo errore fatale dal dischetto per lui nel finale di primo tempo. E in tanti – forse inevitabilmente – hanno associato il penalty fallito a una possibile mancanza di serenità dopo le polemiche in settimana e i presunti (anzi: smentiti) screzi con l’allenatore. Anche in questo caso: chissà. Rigore a parte, Pulisic non ha giocato male. Ma se comincia a sbagliare anche lui, i tifosi hanno davvero motivi validi per preoccuparsi.

Torino-Milan, Leao sostituito dopo il primo tempo

Discorso diverso per Rafael Leao. Anche contro il Torino il portoghese non ha inciso. Certo, da un suo colpo di testa è nato proprio il penalty che Pulisic non ha sfruttato, imputabile però più a una leggerezza di Pedersen, saltato col braccio larghissimo, che a una felice intuizione dell’attaccante rossonero. Non a caso, Conceicao ha deciso di toglierlo dal campo a fine primo tempo a vantaggio di Fofana. Che poi a sua volta è stato sostituito. E il Milan ha dato l’impressione di essere più equilibrato, ordinato, finanche pericoloso. Insomma, passano le settimane e Leao continua a rivelarsi – almeno in determinate circostanze – un non fattore per il Milan.

Difesa svagata: da incubo il gol preso da Gineitis

Dulcis in fundo, la difesa. Già, perché l’autogollonzo in coabitazione tra Thiaw e Maignan di inizio gara non è stata l’unica “fesseria” della serata per la retroguardia del Diavolo. Davvero da incubo la rete del definitivo 2-1 incassata una manciata di minuti dopo il gol del sospirato pareggio di Reijnders. Difesa impreparata sulla punizione battuta velocemente da Sanabria per Gineitis, che ha sorpreso Maignan con un forte diagonale. Impensabile, a certi livelli, concedersi leggerezze come quella costata l’ennesima battuta d’arresto in campionato. Una difesa del genere non è da zona Champions. Forse neanche da Serie A.