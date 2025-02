Milan, Theo Hernandez alla porta: Nuno Tavares tra i possibili sostituti. E scoppia la grana Pulisic-Conceicao

Il Milan non sarebbe più convinto di rinnovare con Theo Hernandez e si starebbe guardando intorno per trovare delle alternative, sul mercato e non. Pulisic smentisce la lite con Conceicao

La stagione altalenante di Theo Hernandez, che ha compromesso il passaggio del turno in Champions League con un’espulsione certamente evitabile, ha portato il Milan ha fare le sue valutazioni sul futuro del terzino francese, che ora più che mai potrebbe essere lontano dal capoluogo lombardo.

In attesa di prendere una decisione sul destino di Theo, il Milan sta valutando le possibile alternative al terzino, individuate – stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – in tre giocatori, tra i quali spicca Nuno Tavares della Lazio, tra le rivelazioni di questa Serie A.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan, Theo Hernandez sta esaurendo la fiducia del club: dubbi sul rinnovo

La doppia ammonizione rimediata contro il Feyenoord nel ritorno degli spareggi di Champions League è solo l’ultima – e forse la più grave – sbavatura in questa stagione di Theo Hernandez, che ha visto il proprio rendimento ridimensionarsi rispetto alle passate stagioni e non sembra essere riuscito a imporsi come il trascinatore e il leader – anche a livello di spogliatoio – che i rossoneri speravano.

Per questo motivo il Milan sta valutando attentamente il da farsi con il terzino francese, il cui contratto scadrà nel 2026. Se dopo la buona prestazione in Supercoppa italiana contro l’Inter si era iniziato a parlare dell’estensione del suo contratto, ora il rinnovo sembra tutt’altro che scontato, soprattutto vista la sua iniziale richiesta di aumento a 8 milioni di euro a stagione, con i rossoneri che hanno dunque iniziato a guardarsi attorno per individuare i possibili sostituti, che potrebbero arrivare dal mercato, ma non solo. Intanto il Diavolo attende di vedere se dal mercato arriveranno offerte interessanti per Theo, dal quale sperano eventualmente di ricavare un bel bottino.

I possibili sostituti: spicca Nuno Tavares

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, i possibili sostituti individuati da Geoffrey Moncada sarebbero tre. Il primo, e certamente più affascinante, è Nuno Tavares che in questa sua prima stagione in Serie A tra le file della Lazio si è subito distinto come una delle sorprese della stagione, che lo vede al comando della classifica assist con 8 passaggi decisivi ai compagni. I biancocelesti lo riscatteranno dall’Arsenal in estate per 5 milioni di euro, ma per convincere Claudio Lotito a privarsene servirà una cifra certamente superiore, per questo motivo il suo arrivo potrebbe essere legato all’eventuale qualificazione in Champions League.

Il secondo sarebbe invece Maxime De Cuyper del Club Brugge, visto recentemente all’opera contro l’Atalanta in Champions League. Il terzino bela è un classe 2000 con una buona struttura fisica e un piede sinistro molto educato, grazie al quale è terzo in Belgio per passaggi chiave ai compagni. Anche in questo caso il problema potrebbe essere il costo, visto il Club Brugge lo valuta 20 milioni di euro.

La terza invece sarebbe la classica soluzione in casa, ovvero Alex Jimenez. Il terzino spagnolo classe 2005 si è ben distinto quando chiamato in causa durante questa stagione e nonostante nasca come un terzino destro, ha dimostrato di sapersi ben destreggiare anche a sinistra. In questo caso però bisognerà capire anche la volontà del Real Madrid – con cui il Milan ha già avviato i contatti – che ha sul giocatore un diritto di ricompra per il 2025 (a 9 milioni) e per il 2026 (a 12 milioni).

Il caso Pulisic-Conceicao

Oltre alla grana Theo Hernandez al Milan potrebbe esserne scoppiata un’altra che vede come protagonisti Sergio Conceicao e Christian Pulisic. A lanciare l’allarme nella mattinata di giovedì è stata La Repubblica, che ha scritto di un litigio tra i due, forse anche in seguito alla discussa sostituzione contro il Feyenoord.

A spegnere sul nascere ogni eventuale polemica ci ha però pensato lo stesso Pulisic, che attraverso un post sul profilo X del Milan, ha negato che questa lite si sia mai verificata: “Non ho mai litigato con il Mister – il contenuto del post X – e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi”.