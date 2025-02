Milan, Cardinale boccia Ibrahimovic e ora cerca un vero d.s.: da Paratici a Modesto, ecco i candidati

L’eliminazione dalla Champions League spinge la proprietà a limitare le responsabilità dello svedese e a inserire nell’organigramma un direttore sportivo con esperienza

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il ruolo di consigliere del Milan con ampio potere su mercato e scelte tecniche di Zlatan Ibrahimovic non ha portato i frutti sperati da Gerry Cardinale: dopo l’eliminazione dalla Champions League il fondatore di RedBird vuole cambiare rotta e inserire nell’organigramma del club un d.s. con esperienza: Modesto, Paratici, Berta e Tare i nomi in lizza.

Milan, Cardinale deluso da Ibrahimovic

Per il Milan è giunta l’ora di trovare un vero direttore sportivo. Ne è convinto Gerry Cardinale, che dopo la mancata qualificazione agli ottavi di Champions League ha deciso di cambiare rotta: gli ampi poteri concessi a Zlatan Ibrahimovic, sulla carta consulente del club ma con grandi responsabilità sul mercato e le scelte tecniche, non hanno dato i risultati sperati, come sottolineato anche da Striscia la Notizia che ha consegnato allo svedese il Tapiro d’Oro. E così Cardinale ora punta a trovare un vero d.s., con esperienza sul campo, da inserire nell’organigramma del Milan.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan senza un vero d.s. dal licenziamento di Massara

D’altra parte il Milan non ha più avuto un d.s. da quando ha deciso di rinunciare a Frederic Massara. Dopo la sua cacciata e quella di Paolo Maldini, Cardinale ha affidato la gestione anche sportiva del club a Ibra, al suo primo incarico dirigenziale, a Giorgio Furlani, che però avrebbe dovuto avere un ruolo amministrativo in qualità di a.d., e a Geoffrey Moncada, direttore tecnico con un passato da capo osservatore, non da d.s.. Dopo l’andamento deludente in campionato e l’eliminazione dalla Champions, dunque, Cardinale ha bisogno di uno specialista del ruolo, che limiti il potere d’azione dello stesso Ibrahimovic.

D.s. Milan: Modesto, Paratici, Berta e Tare i candidati

Uno dei nomi più caldi tra i candidati al ruolo di d.s. del Milan è quello di Francois Modesto, ex difensore del Cagliari che nello scorso dicembre ha lasciato il Monza, dopo aver contribuito negli anni scorsi a costruire la squadra che ha portato i brianzoli in serie A. L’alternativa principale è Fabio Paratici, ex d.s. della Juventus “agnelliana” attualmente ancora inibito per il caso plusvalenze. Ma tra i nomi che sta vagliando Cardinale c’è anche un dirigente di alto profilo come Andrea Berta, 53enne bresciano che per 10 anni ha curato con eccellenti risultati il mercato dell’Atletico Madrid, lasciato a inizio gennaio. Infine, al Milan potrebbe approdare Igli Tare, ex storico braccio destro di Claudio Lotito alla Lazio.