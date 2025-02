Champions, Juventus e Milan ko: la serie A torna nel mirino. Ritmi lenti e scelte sbagliate, l’analisi è impietosa

L’eliminazione di Juventus e Milan per mano di PSV e Feyenoord riportano a galla il tema sulla competitività della serie A: l’analisi di Capello e Del Piero dopo una settimana europea da incubo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tre squadre italiane ai playoff di Champions League e tre eliminazioni, tutte avvenute in maniera diversa ma tutte ugualmente dolorose. Juventus, Milan e Atalanta lasciano la massima competizione continentale e si riapre il dibattito sulla serie A.

La primavera del 2023 è già un ricordo

Sono passati meno di due anni ma la stagione magica del calcio italiano in Europa sembra un ricordo sbiadito e lontano. Tre italiane in finale: l’Inter in Champions, la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference e sebbene siano arrivate tre sconfitte, brucianti per motivi diversi, sembrava l’inizio di un deciso cambio di tendenza della serie A che voleva tornare al vertice del calcio europeo. Ora è bastata una settimana, quella dedicata ai playoff di Champions League, per sventolare nuovamente il segnale di allerta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ritmi lenti e la cultura del calcio italiano

Sull’eliminazione di Milan e Juventus arriva il commento di Fabio Capello. L’ex tecnico, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, fa un’analisi lucida e piuttosto spietata che non riguarda solo le due squadre: “Abbiamo avuto la dimostrazione che la nostra serie A soffre i ritmi alti del calcio europeo. Da questo punti di vista il nostro campionato sembra aver fatto un passo indietro dopo che nel 2023 eravamo cresciuti. Soprattutto si è vista la difficoltà dell Juventus a reggere il ritmo degli avversari. Il PSV non è mai andato indietro, sempre avanti anche quando vinceva. Le nostre squadre non sono abituate a una pressione del genere”.

E sul tema erano arrivate parole molto simili da parte di Alex Del Piero nello studio Sky: “In Olanda hanno una cultura calcistica diversa dalla nostra. Inculcarla ai nostri giocatori è anche più difficile. Loro non si sono mai fermati davanti agli episodi. Noi viviamo e subiamo in positivo e negati queste situazioni, perché se facciamo gol ripieghiamo e stiamo lì. De prendiamo gol attacchiamo, fa parte della nostra identità”.

Le scelte di Motta e Conceicao

Non sono gli unici colpevoli ma di sicuro le scelte fatte da Thiago Motta e da Sergio Conceicao hanno avuto un impatto sul risultato finale. E Capello lo sottolinea: “La Juve aveva speso molto nel secondo tempo ed è sembrata in riserva. Forse Thiago Motta poteva intervenire prima con le sostituzioni invece è stato quasi 10’ a discutere con il suo vice prima di fare i campi”. E sul Milan: “Anche quando era in inferiorità Conceicao poteva leggere meglio la partita. Io per esempio non avrei mai tolto il centravanti Gimenez”.

Champions League, come cambia il ranking Uefa