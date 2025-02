Juventus, vedove di Allegri allo scoperto dopo flop Motta: "Chiedetegli scusa"

Sui social rispunta il nome dell'ex tecnico bianconero, convitato di pietra al fallimento della nuova gestione: in tanti rimpiangono il livornese

L’ultima sua immagine pubblica è quella di un uomo furioso, senza giacca, quasi con gli occhi fuori dalle orbite che sbraita contro il designatore arbitrale, che spintona il ds Giuntoli per allontanarlo da quella coppa Italia appena vinta, che litiga ferocemente con un giornalista arrivando quasi alle mani. Era il 16 maggio scorso e per Max Allegri fu l’ultimo giorno da allenatore della Juventus, poco dopo aver battuto l’Atalanta in finale. Le polemiche dei giorni dopo portarono all’esonero, a una vertenza legale poi risolta ma in questi mesi la figura dell’allenatore livornese è sempre stata presente, sia pur nell’ombra, nell’immaginario dei tifosi. E oggi, dopo l’eliminazione in Champions, le “vedove” di Allegri recuperano la voce.

Per Motta è già mezzo fallimento

Una campagna acquisti da 200 milioni finora non ha portato nulla alla Juve di Giuntoli e Motta. Acquisti sbagliati (da Douglas Luiz a Nico aspettando ancora Koopmeiners), moduli cangianti, formazioni sempre diverse, giocatori utilizzati anche in 2-3 ruoli diversi: il tutto per fallire in Supercoppa e non centrare neanche il traguardo minimo degli ottavi di Champions.

Senza la Champions addio probabile

In campionato solo ora le cose stanno andando meglio: le tre vittorie di fila hanno portato i bianconeri al quarto posto, l’ultimo utile – anche per colpe proprie visto che il ranking al momento esclude l’Italia dalla chance di portare 5 squadre in Champions – per l’Europa dei grandi. Dovesse fallire anche il quarto posto la posizione di Motta, sempre più nervoso e litigioso, sarebbe indifendibile ma per parte della tifoseria è già un ex da oggi.

I tifosi rimpiangono Allegri

Sui social va in trend Allegri e in tanti lo rivorrebbero in bianconero. Fioccano i commenti: “Quando la Champions League era un obiettivo concreto. Tenetevelo voi Thiago Motta, complimenti a Giuntoli per il disastro” e poi: “Lo avete insultato, odiato, vi lamentavate della mancanza del “bel gioco”, gli avete preferito uno come Sarri e avete avuto il coraggio di esonerarlo quando ha vinto un trofeo ed ha dimostrato col suo sfogo quanto teneva davvero ai nostri colori. CHIEDETE SCUSA AD ALLEGRI” e anche: “Il più grande rammarico è aver speso 300 mln per darli a un incompetente. Chiunque ma non Allegri? Beccatevi sto fallito”.

C’è chi scrive: “Una dirigenza seria ieri si sarebbe presentata ai giornalisti,anche per evitare che un allenatore inesperto e sotto shock si presentasse SPROLOQUIARE com’ha fatto…

Si nascondevano dietro Allegri (l’aveva detto)l’anno scorso, si nascondono dietro Motta ora” e ancora: “C’era chi, al suo 1° anno di Juve, senza mercato, ci portava in finale di Champions e chi invece al suo 1° anno di Juve, dopo 350mln spesi, non riesce a battere il PSV ai playoff. Quanto manchi vecchio mio”, oppure: “Siamo ancora in tempo per vincere lo scudetto, via subito il somaro che altro che danni non ha fatto e subito dentro Allegri”

Il popolo bianconero è scatenato: “Secondo me l’errore è mettere sullo stesso piano uno come Allegri con uno come Motta. Sono di due categorie diverse. Ad oggi Motta ad Allegri gli può solo allacciare le scarpe. Poi in futuro chissà. Ma i presupposti per Motta non sono molto buoni, e lo sta dimostrando” e anche: “Allegri non ha fallito. Allegri negli ultimi anni ha lottato da solo contro tutti. Ha lottato da solo senza una società dietro. Altri si sarebbero ca.. in mano. Allegri lo dovreste solo ringraziare per aver difeso e lottato per la Juventus. Ma questo non lo capite” e infine: “Se Elkann avesse un minimo a cuore la Juve, domattina convocherebbe Motta, Giuntoli, Ferrero e Scanavino in sede, sollevandoli dall’incarico x manifesta incapacità. Si scusa e richiama Allegri affidandogli tutti e 4 i loro ruoli che di fatto ha già ricoperto in passato”