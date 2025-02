Juventus, Adani si arrende: la peggior Juve della stagione. E spopola l'hashtag #Mottaout

Dopo averlo difeso per mesi anche Adani si arrende: pioggia di critiche sul tecnico bianconero dopo la sofferta vittoria a Como, tifosi scatenati

Non basta la vittoria della Juventus, al Sinigaglia di Como, a placare l’ira dei tifosi bianconeri. Thiago Motta resta sempre sotto accusa nonostante il 2-1 inflitto alla squadra di Fabregas. Ad attaccare duramente il tecnico della Vecchia Signora è anche Lele Adani che, attraverso un video sui social, definisce questa Juventus come la peggiore vista nel corso della stagione. Dopo i bocciati arrivano i promossi che, però, sono soltanto due per l’ex difensore ed ora opinionista sportivo.

Lele Adani attacca Thiago Motta

Lele Adani ha sempre difeso Thiago Motta, lo ha aspettato a lungo, ha elogiato la sua idea di calcio ma ultimamente lo ha deluso. E con un post sui social va giù pesante: “Quella vista ieri sera a Como è stata la peggior Juve vista finora in campionato. La squadra di Motta ha alternato tempi buoni e tempi meno buoni, tanti pareggi e a volta rimetteva le cose a posto nel finale. Ma, come nella partita di ieri, una squadra così dominata dagli avversari non l’avevo mai vista. E la squadra di Fabregas meritava non solo il pareggio ma, a tratti, ha mostrato anche di poter vincere.

Adani ha poi aggiunto: “La Juventus ha avuto l’ultima parola solo grazie a due giocatori che sono risultati decisivi: Kolo Muani, autore della doppietta, e Di Gregorio con degli interventi provvidenziali.”

I tifosi stufi del non-gioco della Juve

La polemica si sposta poi sul web dove i tifosi mandano in top trend l’hashtag #Mottaout: “Nel calcio contano i gesti tecnici dei singoli calciatori: Randal Kolo Muani. Complimenti a Motta che stava per non vincere neanche questa partita.” C’è poi chi scrive: “A prescindere dal risultato di stasera questo è davvero scarso. Un incredibile equivoco. Mandatelo via il prima possibile.”

E ancora: “Indipendentemente dal risultato finale Thiago Motta è arrivato il momento di farsi da parte.” C’è poi chi boccia Koopmeiners nello scacchiere di Motta: “Il pupillo del cartonato che abbiamo in panchina… Koopmeiners”

Non si placano gli animi sul web: “Il signore che al VAR è stato un’ora, cercando un frame in cui trovare un tocco di mano di Gatti che non c’è stato, è l’arbitro che qua non diede rigore. Basta questo per me. MOTTA OUT.”

E infine: “”Un allenatore con coraggio nel secondo tempo caccerebbe Savona e Koopmeiners. E invece Motta da incompetente interista non ha messo Thuram e Costa… Per me non ne indovina una!”

I problemi della Juventus secondo i tifosi

I tifosi bianconeri si scatenano sul web ed elencano i problemi della Juventus di Thiago Motta: “Koop titolare e D.Luiz in panca Thuram, Mbangula e Conceicao che erano titolari non giocano più. Mck ogni volta in un ruolo diverso. Weah terzino Savona a sx. Tutti ci palleggiano in faccia. Il moto popolare ha esonerato Allegri, ora stesso trattamento per lui.”

C’è poi chi scrive: “Il cialtrone presuntuoso bugiardo e anti juventino (ovviamente a occhi bassi) Motta sta raccontando a Sky Sport che è contento della prestazione della squadra di stasera. E fa anche finta di non capire. Rinchiuderlo e buttare la chiave, tks.”

I tifosi bianconeri non gioiscono per la vittoria: “Sarebbe stato giusto il pareggio del Como. Una Juve ancora una volta dominata e senza idee salvata solo dai singoli. Motta il peggiore allenatore di sempre. Cacciarlo è necessario se vogliamo arrivare se non quarti almeno quinti.”

E infine: “Vabbè, mi sono rotto di chiedere l’esonero di Motta o di parlare di rigori, tanto per il 90% dei tifosi della Juventus va bene così e per gli anti juventini la giuve ruba. Buonanotte e, fino alla fine, MottaOUT.”

