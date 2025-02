Juventus, Kolo Muani è già nella storia: le cose che non sapete del bomber bianconero

In bianconero soltanto in prestito da pochi giorni ma il 26enne di Bondy è già leggenda. Merito di un inizio di avventura letteralmente devastante

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Scoppia la Kolo Mania a Torino. Il centravanti francese ha già segnato 5 gol in 3 partite con la maglia della Juventus tra Napoli, Empoli e Como. Un impatto devastante che in pochi immaginavano quando Cristiano Giuntoli trovò l’accordo con il Paris Saint-Germain per il prestito secco del calciatore. E pensare che il 26enne di Bondy poteva già arrivare in Italia dieci anni fa: sliding doors di una carriera in continua evoluzione.

Nessuno come Kolo Muani

Thiago Motta ci ha messo pochi minuti a rivedere le proprie gerarchie iniziali. Arriva Kolo Muani e Dusan Vlahovic finisce in panchina al primo colpo. L’attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain ha peraltro subito risposto a tale fiducia concessagli dal mister con dei gol che stanno servendo ai bianconeri per risalire la china. Con la doppietta al Como, il bomber transalpino è diventato il primo giocatore della Juve a segnare in tutte le sue prime tre presenze in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il record di Roby Baggio in bianconero

Più in generale nelle statistiche della Vecchia Signora bisogna rispolverare il nome di Roberto Baggio. Soltanto il Divin Codino era riuscito a segnare nelle prime tre partite in bianconero andando a bersaglio nella trasferta di Parma, in casa contro l’Atalanta e a Cesena su rigore. Per caratteristiche, naturalmente, Kolo Muani è paragonabile più ad un altro ex Juve come Henry anche se Nwanko Kanu è il giocatore più spesso accostatogli.

Curiosità sul nuovo bomber juventino

Kolo Muani aveva già sfiorato l’Italia. Dieci anni fa, infatti, l’attaccante francese era venuto nel Belpaese per sostenere un provino con le maglie di Cremonese e Vicenza. L’ex PSG è coetaneo di Mbappé, ha soltanto 15 giorni di differenza con l’asso del Real Madrid. Da piccolo dovette fare i conti con la malattia della crescita Osgood-Schlatter che ne condizionò l’ascesa. Oggi il 26enne di Bondy è un punto fermo della Francia, anche se non titolare fisso.