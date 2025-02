Juve, la vittoria di Como non cancella le critiche: Motta scarica Vlahovic, i tifosi Koopmeiners e Kelly

Il tecnico bianconero resta nella bufera e con lui ci finiscono anche l'ex Atalanta e l'ex Newcastle sbarcato a Torino da pochi giorni. Sullo sfondo, un Vlahovic sempre più fuori dal progetto

La Juventus sbanca il Sinigaglia di Como grazie alla doppietta di un Kolo Muani ancora una volta infermabile, ma la prestazione, con Di Gregorio tra i migliori in campo e costretto a interventi decisivi per blindare i tre punti, attira nuove critiche verso i bianconeri, con i tifosi che sui social prendono di mira le prove non brillanti di Koopmeiners e del nuovo arrivato Kelly. Ce n’è anche per Thiago Motta, che nel post partita glissa su Vlahovic, come a scaricarlo definitivamente.

Juve, è Kolo Muania!

Juve nel segno di Kolo Muani. Altre due reti per il francese, che contro il Como si prende anche l’onere di trasformare il rigore decisivo dimostrando personalità e di essersi già preso i bianconeri. A farne le spese, inevitabilmente, Vlahovic che, alla quarta panchina consecutiva, non si riscalda nemmeno e rimane a guardare (e criticare) i compagni per l’intero match del Sinigaglia.

Motta scarica Vlahovic

Proprio su Dusan, ai microfoni di DAZN, Thiago Motta glissa con una risposta che sembra in qualche modo scaricare definitivamente il serbo: “Vlahovic preservato per la Champions? Mah, penso che Dusan ha aiutato tanto la squadra fino a oggi. L’ho detto tante volte, è stato un giocatore importante fino a oggi, perché anche in condizioni non ottimali, in qualche partita, anche per necessità, ha giocato e ha giocato con un atteggiamento fantastico“.

“Oggi – ha proseguito l’italo-brasiliano – nel secondo gol mi sembra di vedere che è stato il primo a correre dietro a Kolo Muani. È un ragazzo che fino a oggi ha aiutato tantissimo e sono convinto che aiuterà nel presente e fino alla fine della stagione. Perché è un ragazzo che si impegna sempre, che si allena molto bene”.

“Sono sicuro che sia lui, sia tutti gli altri, non devono essere contenti perché non giocano, ma sanno che l’unico modo è continuare a lavorare e sanno che, quando toccherà a loro, devono dare il loro massimo. L’importante è che la squadra funzioni e sono felice perché conta la qualità dei minutaggi che fanno anche quelli che entrano in campo. E, oggi, hanno dimostrato che anche giocando 15-30 minuti possono fare la differenza”, ha concluso Motta, sviando di fatto sulla questione Vlahovic.

Koopmeiners e Kelly nel mirino dei tifosi

Chi non si trattiene sono, invece, i tifosi della Vecchia Signora, che sui social non mancano di criticare la prova dei bianconeri. In particolare, i più bersagliati sono Koopmeiners e Kelly, in serata certamente non positiva. “Kelly mi sembra un pochino lento”, sottolinea qualcuno o ancora: “Che bidone sto Kelly”, “Sto Kelly peggio di Howedes“.

E sull’ex Atalanta: “Nemmeno nei peggiori incubi avrei immaginato un impatto così di m*rda di Koopmeiners con la Juventus, delusione che supera addirittura il momento in cui mi è stato detto che Babbo Natale non esiste“, oppure: “Motta insiste a fargli giocare tutte le partite… da quando è arrivato ė sempre stato in campo”.

Ce n’è anche per Motta

Non mancano, ovviamente, le critiche per Motta: “Comunque 10 minuti di partita Vlahovic li poteva giocare, io Thiago Motta non lo capisco proprio”, si legge e ancora: “Siamo comunque vergognosi“, “Complimenti a Motta che stava per non vincere neanche questa partita”, “Il lato positivo sono i tre punti. Il lato negativo è che il gioco di Motta non esiste“, “Prestazione raccapricciante, schifosa e vergognosa della Juve“.