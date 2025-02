Como-Juventus, Gatti tocca con la mano in area: Abisso non dà rigore e per il Var non c'è nulla, è polemica

Proteste in campo e sui social per un episodio sospetto a 10' dal termine, sul punteggio di 1-1: il difensore tocca il pallone con la mano in area, ma non c'è penalty.

Polemiche al Sinigaglia nel finale della sfida tra Como e Juventus. Proteste dei calciatori di casa per un tocco sospetto in area bianconera a 10′ dal termine. Protagonista suo malgrado il difensore della Juve Gatti, che in un corpo a corpo con l’attaccante avversario Douvikas ha toccato il pallone con la mano. Proprio Gatti, qualche minuto più tardi, si guadagnerà il rigore del vantaggio bianconero, a causa di un’uscita avventata su di lui del portiere lariano Butez. Pochi dubbi in questo caso: rigore netto, concesso senza esitazioni dall’arbitro Abisso.

Como-Juve: Gatti, tocco di mano sull’1-1

L’episodio che ha fatto discutere al minuto 35 della ripresa, sul punteggio di 1-1. Douvikas, in campo da pochi minuti, e Gatti lottano per un pallone in area. La palla scivola oltre il fondo ma il calciatore del Como reclama subito nei confronti del direttore di gara mimando un tocco col braccio. Dal replay si vede chiaramente come effettivamente il braccio del difensore della Juventus tocchi effettivamente il pallone, anche se non è chiara la volontarietà del gesto di Gatti.

I dubbi di Abisso e il check di Guida al Var

L’azione è stata oggetto di un check. Abisso ha atteso per quasi un minuto il responso dalla sala Var, dove della questione si sono occupati il Var Guida e l’Avar Maggioni. Alla fine dalla saletta è arrivato l’invito al direttore di gara a far ripartire il gioco. Niente rigore, tra le proteste del Como e dei suoi tifosi. E anche tra le critiche e i mugugni dei tifosi di altre squadre sui social. Il mancato rigore è diventato infatti subito un trend topic su X, con tantissimi commenti velenosi soprattutto da parte dei fan di Inter, Napoli e Milan. E non solo.

Niente rigore per mano di Gatti, bufera social

“Quello di Gatti era un rigore grande quanto una casa. Sentiremo domani sera l’audio tra var e arbitro. O no?”, si chiede Fabio. “Il rigore non dato al Como, scandaloso. Roba da anni bui”, un altro commento. Lo juventino Santo ammette: “Il rigore su Gatti è sacrosanto, ma forse lo era anche prima per il Como“. Altro commento: “Gatti può giocare anche a pallavolo che tanto non gli fischiano mai un fallo”. Protesta anche la pagina Passione Fiorentina: “Gatti allontana la palla con la mano. Niente rigore per il Como. La corsa per la Champions della Juventus è iniziata…“.