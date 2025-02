Pagelle di Como-Juventus 1-2: Kolo Muani apre e chiude, Diao devastante, follia di Butez nel finale

Il mercato di gennaio ha segnato una svolta per i bianconeri che si godono il loro nuovo centravanti. Top e flop dell'anticipo della 24a giornata di Serie A.

La Juventus trema ma vince ancora. I bianconeri passano per 2-1 a Como, trascinati dal loro nuovo uomo chiave che è Randal Kolo Muani. Il centravanti francese segna una doppietta per consegnare altri 3 punti a Thiago Motta. In mezzo c’è il momentaneo pari azzurro con l’altro colpo devastante della sessione di gennaio che è Diao. Il finale è thrilling con il rigore concesso agli ospiti e quello negato poco prima ai padroni di casa.

Le scelte di Fabregas e Motta

Cesc Fabregas e Thiago Motta hanno condiviso la stessa scuola di calcio. Quella del Barcellona che li ha formati nei primi anni della loro vita professionale. Inevitabile che certi insegnamenti rimangano ancora oggi che di acqua sotto i ponti ne è passata tanta da allora. Il modulo è lo stesso: 4-2-3-1 per entrambi. Il Como presenta Da Cunha al posto di Caqueret e Diao esterno con Cutrone davanti. Nella Juve è la sorpresa è la conferma dell’11 che ha vinto con l’Empoli.

Gennaio incide: in gol Kolo Muani e Diao

Il Como parte con grande intensità come è sua tradizione. In particolar modo è la posizione di Nico Paz a impensierire particolarmente la Vecchia Signora. Col passare dei minuti la situazione si assesta. Weah ruba una palla a metà campo e avvia il contropiede della Juve che trova un devastante Kolo Muani che brucia Dossena e segna l’1-0. Prima dell’intervallo, però, gli azzurri trovano il pari con un colpo di testa di Diao su assist di Cutrone.

Butez salva la Juve che vince di rigore

La ripresa comincia allo stesso modo in cui era iniziato il primo tempo, ovvero col Como che pressa e attacca e la Juve che prova a difendersi. Motta prova a rianimare i suoi attraverso i cambi: tra questi c’è l’esordio di Kelly e tra questi non c’è Vlahovic ormai ai margini del progetto bianconero. Un episodio risveglia i piemontesi: Butez esce a vuoto e colpisce Gatti. Dal dischetto va Kolo Muani per la doppietta, per il quinto gol in tre partite e soprattutto per i 3 punti.

Le pagelle della Juventus

Molto belle le due parate su Nico Paz. Incolpevole sul colpo di testa di Diao. Weah 6,5 Terza partita di fila da terzino, migliora anche difensivamente costretto in marcatura su Diao. Da un suo recupero palla nasce il gol dell’1-0.

Da una sua incertezza nasce una potenziale occasione da gol per il Como con Di Gregorio prodigioso su Nico Paz. Rischia nel finale per un tocco di braccio. Si procura infine il rigore del 2-1. Veiga 6 Si parla tanto di impostazione dal basso, il portoghese gioca senza fronzoli e fa bene. Senza correre rischi.

Un po’ in imbarazzo a giocare a fascia invertita. (Dal 46′ Fisico imponente, non da terzino. Interpreta il ruolo da centrale prestato alla fascia e soffre un po’ la velocità di Strefezza. Sono diverse le uscite fuori tempo dell’inglese). Locatelli 6 Partita in fotocopia alle precedenti. Solito lavoro di posizione restando basso davanti alla difesa ma facendo anche una discreta regia. (Dal 61′ Douglas Luiz 6 Per l’impegno. Prova a velocizzare la circolazione del pallone ma non è che sposti tanto gli equilibri).

Pigrissimo. Perde un pallone sanguinoso grazie al quale Cutrone serve Diao al centro dell’area per l’1-1. Non trova la posizione in campo ed è ormai una triste costante. (Dal 61′ Appena entra Diao gli soffia il pallone per fargli capire subito il contesto. Il francese si adegua). Nico Gonzalez 5,5 L’argentino stasera fa fatica, commettendo alcuni errori tecnici non da lui. L’assist è l’unica cosa degna di nota. (Dal 76′ Conceicao ng )

Trequartista solamente sulla carta, in realtà è un tuttofare che corre in giro per il campo a zonzo senza una meta precisa. Yildiz 5,5 La marcatura di Strefezza è fastidiosa e lo limita parecchio. (Dal 67′ Mbangula 6 Pronti via e scappa sulla fascia mettendo palla in mezzo: una giocata normale ma mai vista fino ad allora nel corso della partita. Peccato rimanga l’unica ma è comunque più vivo degli altri).

Top e flop del Como