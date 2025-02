Juventus, per Kolo Muani battuta la Roma: Ranieri svela il retroscena di mercato

Nella conferenza stampa di oggi il tecnico ha raccontato che anche il club giallorosso desiderava ingaggiare il francese che sta facendo la differenza per Thiago Motta

Randal Kolo Muani è la grande novità in positivo per la Juventus in questo momento della stagione: i bianconeri hanno realizzato un investimento importante per ottenere il prestito del francese dal Psg, cosa che non è riuscita invece alla Roma. Il tecnico giallorosso Claudio Ranieri ha infatti rivelato che anche il suo club aveva pensato al centravanti parigino nel calciomercato di gennaio.

Juventus, Kolo Muani può eguagliare Roberto Baggio

Tifosi e dirigenti della Juventus sapevano che Randal Kolo Muani fosse un ottimo giocatore, ma nessuno poteva immaginare un impatto tanto positivo del centravanti francese sulla Serie A: l’ex Psg ha messo a segno 3 gol in 2 partite, contribuendo in maniera determinante alla vittoria con l’Empoli della scorsa settimana e aiutando la Juve a compiere un passo avanti anche sul piano del gioco. E se dovesse andare in gol anche nel match contro il Como, Kolo Muani eguaglierebbe il record di Roberto Baggio, a segno nelle sue prime tre gare in bianconero nella stagione 1990/91.

Juventus, l’investimento di Giuntoli per Kolo Muani

Per Kolo Muani, d’altra parte, la Juventus ha compiuto un investimento importante. Il Football Director Cristiano Giuntoli ha investito complessivamente tra ingaggio e prestito oneroso dal Psg una cifra di 5,6 milioni di euro lordi, a cui si aggiungono altri 2,6 milioni in commissioni: non pochi per un giocatore destinato al momento a fare le valigie al termine della stagione. Ad oggi, infatti, l’accordo col Psg non prevede obbligo o diritto di riscatto del cartellino di Kolo Muani.

Ranieri: la Roma voleva Kolo Muani

Un investimento, quello della Juventus, che invece non era alla portata della Roma. Nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia del match con il Venezia, il tecnico giallorosso Claudio Ranieri ha infatti svelato un interessante retroscena di mercato: anche la Roma avrebbe voluto Kolo Muani, ma la situazione del club e i vincoli imposti dal fair play finanziario gliel’hanno impedito.

“Roma non è stata fatta in una notte – ha detto Ranieri parlando dei progetti del clun – , mi auguro che ci mettiamo di meno, ma date tempo a questa proprietà di fare quello che hanno in mente. Ci riusciranno? Da tifoso me lo auguro”. Poi la rivelazione su Kolo Muani. “Lo volevo pure io – ha spiegato Ranieri – Lo voleva pure il presidente Friedkin, ma non si poteva a gennaio”. Fortunatamente per la Juventus, che non ha avuto concorrenti per il giocatore che sta sistemando i problemi dell’attacco di Thiago Motta.