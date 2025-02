Juventus, notte da incubo in Olanda: volano scintille a bordocampo tra Motta e Yildiz

Nervi tesi in panchina dopo il gol dell'1-0 del Psv realizzato dalla bestia nera Perisic. Tensioni tra Motta e il gioiellino turco: cosa è successo, tifosi scatenati sul web.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

E anche la Juventus saluta la Champions. Un disastro le italiane ai playoff, tutte eliminate. La partita di Eindhoven col Psv s’è messa male a inizio ripresa, quando Perisic ha castigato la Signora per la sosta volta in carriera. E poco dopo sono saltati i nervi con Thiago Motta e Yildiz che hanno fatto scintille a bordocampo.

Juventus, nervi tesi tra Motta e Yildiz a bordocampo

Subito dopo il gol dell’1-0 dell’ex Inter Perisic, autore di una grandissima rete su assist altrettanto meraviglioso dello scatenato Noa Lang, Motta ha invitato diversi calciatori a scaldarsi tra cui Yildiz per attuare una vera e propria rivoluzione tattica.

Come rivelato da Alessandro Alciato nella corso della diretta su Prime Video, non tutto è filato liscio. L’allenatore della Juventus, infatti, proprio non ha gradito l’atteggiamento del talentino turco, facendoglielo notare in maniera piuttosto plateale. Con tono deciso, vista l’importanza della porta in palio.

Il rimprovero di Motta: cosa ha detto al turco

Il 19enne di Ratisbona ha risposto alla chiamata del tecnico, alzandosi per il riscaldamento di rito. Ma lo ha fatto con addosso lo scaldacollo. Motta lo ha immediatamente redarguito: “Cosa fai? – gli ha detto -. Quello te lo devi togliere, non si deve sentire il freddo”. Detto, fatto.

Yildiz è poi entrato al 77′ con Savona e Thuram, senza però riuscire a lasciare traccia sul match che ha visto il Psv imporsi 3-1 al termine dei tempi supplementari. Il turco è parso piuttosto timido e spaesato, forse demoralizzato dalle recenti scelte dell’allenatore italo-brasiliano che lo ha relegato in panchina tanto nel derby d’Italia quanto nella decisiva sfida di ritorno dei playoff di Champions League.

Caso Yildiz, le reazioni social dei tifosi

In merito allo screzio tra Motta e Yildiz, ‘OGM’ scrive su X: “Troppa leggerezza, troppa leggerezza circola nell’ambiente. E la colpa è di tutti”. Il turco non ha avuto un grande impatto sulla partita e i tifosi lo rimarcano sui social. “Abbiamo perso per strada pure Yildiz? Già venduto?” si chiede ‘PeròFammiciPensare’. “Inguardabile” sentenzia Matteo. “Un fantasma” twitta Christian. Insomma, il 10 bianconero, il talento su cui costruire la Juventus del futuro, ha deluso tutti. Dopo l’episodio andato in scena a Eindhoven, riuscirà a riconquistare la fiducia dell’allenatore? Le spine di Thiago, però, non riguardano solo Yildiz. Sotto accusa anche gli errori della difesa, come sottolineato nel post partita da Di Canio su Sky.