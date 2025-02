Juventus, Thiago Motta ha capito cosa vuol dire fino alla fine: perché lascia fuori Yildiz e Cambiaso

Il tecnico bianconero rivoluziona la Vecchia Signora: dal cambio del sistema di gioco a tre novità di formazione in vista della gara di Champions

Dopo quattro successi consecutivi, per la prima volta in stagione, Thiago Motta sembra aver dimenticato cosa sia il virus della ‘pareggite’. A poche ore dalla sfida di ritorno con il PSV, la Juventus affronterà gli Olandesi in trasferta al Philips Stadion di Eindhoven ma ha un solo obiettivo: vincere (sebbene proprio stavolta basti il pareggio al superamento del turno dei playoff). Il tecnico della Vecchia Signora sembra essere cambiato e, finalmente, aver colto il significato del motto ‘Fino alla fine’. A pagare dazio di questa rivoluzione bianconera saranno Yildiz e Cambiaso, ecco perché.

Le scelte di Thiago Motta per la gara con il PSV

Thiago Motta ha in testa la formazione da giorni: conta sul rilancio di Koopmeiners e sta limando il “vizio” di stravolgere la squadra a ogni partita. In difesa l’assetto è ormai trovato con Gatti e il sempre più bravo Veiga, che gli consente l’impostazione da dietro senza abbassare Locatelli, e con Kelly che si adatterà sull’esterno. Davanti fiducia a Kolo Muani, preferito ancora a Vlahovic. Contro il PSV a differenza dell’andata passerà dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Conceicao in avanti agirà su una fascia, mentre dall’altra parte ci sarà Nico Gonzalez.

Perché Yildiz parte dalla panchina

Il tecnico bianconero sembra dunque ragionare anche sulla squadra che concluderà la partita e non solo su quella che la inizierà. Da qui, la scelta di lasciare fuori inizialmente Yildiz (bocciato nella gara d’andata) e Cambiaso. Anche Thuram e Mbangula potrebbero entrare a partita in corso per dare un contributo determinante. Un approccio che spesso è risultato vincente.

Motta: “Sì, ci basta il pari. Ma questa Juve gioca solo per vincere”

Alla vigilia della partita più importante della stagione, Thiago Motta è chiaro sulle intenzioni della squadra: “Abbiamo fatto già troppi pareggi in questa stagione. Servono testa e determinazione.” Il tecnico sa bene che il passaggio agli ottavi significa non solo un traguardo sportivo, ma anche un incasso minimo di 11 milioni, obiettivo dichiarato dal club.

Motta resta concentrato sulla sfida contro il PSV e non pensa più al pareggio: “E’ la partita più importante di questa prima parte dell’anno. Vogliamo fare una gran prestazione per meritare e conquistare il passaggio agli ottavi. Vogliamo vincere e basta. Sono bellissime serate. Le responsabilità fanno parte del lavoro quando sei giocatore e allenatore. Se non le vuoi, vai al parco con gli amici a giocare. Ma se siamo qui è perché abbiamo scelto di averla, la pressione.”