Pagelle Psv-Juventus 3-1: Weah non basta, Kolo Muani delude, disastro Nico, Vlahovic sfortunato, Veiga ko

Top e flop della partita Psv-Juventus, valevole per il ritorno dei playoff di Champions League: bianconeri eliminati ai supplementari. Naufragio Motta: resta l'Inter.

Dopo Atalanta e Milan, anche la Juventus dice addio alla Champions League. I bianconeri non riescono a difendere il vantaggio dell’andata e a far festa sono gli olandesi del Psv dopo i tempi supplementari. Niente ottavi e nuovo passo indietro della squadra di Thiago Motta, per cui si apre l’ennesimo processo. Questa volta delude anche Kolo Muani, un disastro Nico Gonzalez, Vlahovic sfortunato.

Psv-Juventus: tegola per Motta, Veiga ko

Subito una brutta notizia per Motta: dopo 10′ il nuovo acquisto Veiga è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare. Al posto dell’ex Chelsea entra Cambiaso – non al meglio – con Kelly che passa al centro della difesa al fianco di Gatti.

La prima occasione della Juventus è targata Kolo Muani, ma l’attaccante francese non trova la porta di testa sul cross di Weah. Il Psv, invece, risponde con le incursioni dei due esterni offensivi Lang e Perisic, ma la difesa bianconera regge soprattutto grazie alla fisicità di Gatti. La chance più nitida dei bianconeri nel primo tempo capita ancora sui piedi di Kolo Muani, che non sfrutta un buco clamoroso di Flamingo.

Maledizione Perisic, ma risponde Weah col brivido

A inizio ripresa il Psv si porta in vantaggio. A punire la Signora ancora una volta la bestia nera Perisic, già a bersaglio all’andata e al sesto sigillo alla Juve. Splendida l’azione tutta in velocità degli olandesi: lo scatenato Lang va via a Weah, poi pesca il croato ex Inter che stoppa in corsa e fredda Di Gregorio.

La reazione dei bianconeri è immediata: al 63′ Weah pesca il jolly con una rasoiata da fuori su cui Benitez non può intervenire. In un primo momento il gol è annullato per fuorigioco di Kelly considerato influente. Ma l’intervento del Var è decisivo e la rete è convalidata, 1-1.

Saibari, poi l’ex Sassuolo: Juve eliminata

Dura poco il pareggio, perché la squadra di Thiago Motta si fa cogliere impreparata in difesa: male la catena di sinistra, De Jong sfrutta il fisico e Saibari trafigge ancora Di Gregorio, 2-1.

La Juve accusa il colpo e il tecnico ne cambia tre contemporaneamente: dentro Yildiz, Savona e Thuram. I padroni di casa attaccano, la Signora è alle corde ma il risultato non cambia più: si va ai supplementari. Al 97′ i campioni d’Olanda calano il tris: spunto di Bakayoko e palla in mezzo su cui s’avventa l’ex Sassuolo Flamingo. A pochi secondi dalla fine del primo tempo guizzo di Vlahovic: palo. Finisce così: dopo Atalanta e Milan, anche la Juventus saluta la Champions.

Pagelle Juventus

Di Gregorio 6: Si supera nel primo tempo supplementare, ma non basta. Perché poi arriva il tris di Flamingo.

Si supera nel primo tempo supplementare, ma non basta. Perché poi arriva il tris di Flamingo. Weah 6: Brutto cliente, Lang. E infatti è colpevolmente in ritardo su Noa nell’azione poi finalizzata da Perisic. La sufficienza è per il super gol del momentaneo pareggio.

Brutto cliente, Lang. E infatti è colpevolmente in ritardo su Noa nell’azione poi finalizzata da Perisic. La sufficienza è per il super gol del momentaneo pareggio. Gatti 5: Un’ora ottima, poi va in confusione quando il Psv aumenta i giri del volume.

Un’ora ottima, poi va in confusione quando il Psv aumenta i giri del volume. Veiga sv: Costretto a uscire dopo 10′ per infortunio: a Motta non resta che incrociare le dita (dall’11’ Cambiaso 5,5 : Entra senza avere neppure il tempo di scaldarsi. Non al meglio della forma, soffre l’esperto Perisic. Dal 91′ Mbangula : 6).

Costretto a uscire dopo 10′ per infortunio: a Motta non resta che incrociare le dita (dall’11’ : Entra senza avere neppure il tempo di scaldarsi. Non al meglio della forma, soffre l’esperto Perisic. Dal 91′ : 6). Kelly 5,5: Dirottato al centro dopo l’uscita di Veiga, il 26enne di Bristol si immola sulla conclusione dal limite di Lang. Sbanda nella ripresa.

Dirottato al centro dopo l’uscita di Veiga, il 26enne di Bristol si immola sulla conclusione dal limite di Lang. Sbanda nella ripresa. Locatelli 5,5: Recupera un discreto numero di palloni, ma come tutti cala nel secondo tempo (dal 77′ Thuram : 5,5).

Recupera un discreto numero di palloni, ma come tutti cala nel secondo tempo (dal 77′ : 5,5). Koopmeiners 5,5: Si limita al compito e commette anche qualche errore. Troppo poco (dal 77′ Savona : 5. Rischia con un’entrataccia al limite: se la cava con il giallo).

Si limita al compito e commette anche qualche errore. Troppo poco (dal 77′ : 5. Rischia con un’entrataccia al limite: se la cava con il giallo). Conceicao 6: Una minaccia per la retroguardia olandese. Ma dura troppo poco (dal 77′ Yildiz : 5. Non incide, spaesato).

Una minaccia per la retroguardia olandese. Ma dura troppo poco (dal 77′ : 5. Non incide, spaesato). McKennie 5,5: Wes non brilla: prestazione sottotono.

Wes non brilla: prestazione sottotono. Gonzalez 4,5: Rispetto a Conceicao si vede molto meno. Bruciato da Perisic in occasione del gol. Mal posizionato anche sulle altre due reti.

Rispetto a Conceicao si vede molto meno. Bruciato da Perisic in occasione del gol. Mal posizionato anche sulle altre due reti. Kolo Muani 5: Sbaglia due gol, di cui uno piuttosto clamoroso (dal 90′ Vlahovic : 6. Fermato dal palo: che sfortuna).

Sbaglia due gol, di cui uno piuttosto clamoroso (dal 90′ : 6. Fermato dal palo: che sfortuna). Allenatore Thiago Motta 5: Il successo nel derby d’Italia avrebbe dovuto galvanizzare l’ambiente. Invece, la Juve dura un tempo per poi crollare nella ripresa.

Top e flop del Psv