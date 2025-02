Champions, l'Italia si aggrappa alla Juventus dopo il crollo di Milan e Atalanta ma nemmeno i bianconeri salveranno il ranking

Le eliminazioni di Milan e Atalanta rischiano di costare care all'Italia, che anche in caso di passaggio della Juve difficilmente sorpasserà la Spagna nel ranking UEFA

Dopo il martedì nero che ha visto Milan e Atalanta venire eliminate dalla Champions League per mano delle modeste Feyenoord e Club Brugge, l’Italia si affida alla Juventus per scacciare l’incubo spareggi e ritrovarsi con almeno due squadre negli ottavi della coppa dalle grandi orecchie. Il passaggio della Juventus potrebbe però non bastare a sorpassare la Spagna nel ranking per nazioni e garantirsi dunque cinque squadre nell’Europa che conta anche la prossima stagione.

Milan e Atalanta: due disastri differenti

È stata una giornata da dimentica quella di martedì 18 febbraio per il calcio italiano, che nel giro di poche ore ha visto uscire dalla Champions League sia Milan che Atalanta, eliminate agli spareggi rispettivamente da Feyenoord e Club Brugge. Per quanto entrambe siano state delle eliminazioni pesanti perché arrivate contro avversari più modesti, le due sono comunque arrivate in maniera molto differente.

Nel caso dell’Atalanta non si può che fare i complimenti agli avversari, che al netto degli errori difensivi e della scarsa lucidità sotto porta dei bergamaschi hanno giocato una partita ai limiti della perfezione, con praticamente tutti i giocatori – dal portiere Mignolet all’unica punta Jutgla – che hanno dato il loro apporto alla causa. Insomma, questa partita è sembrata la classica impresa di Davide contro Golia, impresa che in passato era riuscita più volte, anche in Europa, proprio all’Atalanta.

L’eliminazione del Milan è invece nettamente più dolorosa, perché arrivata per clamorosi errori individuali – la papera di Maignan all’andata e il rosso di Theo Hernandez al ritorno – piuttosto che per meriti degli avversari, che nella gara di San Siro sembravano essere completamente in balia degli eventi fino al momento in cui Theo gli ha mostrato la via per gli ottavi con tanta gentilezza da stenderci sopra anche un bel tappeto rosso.

Insomma, questo Milan si è sciolto come neve al sole come già spesso gli era capitato in questa stagione. E gli errori sembrano sempre un po’ gli stessi: leader che leader non sono, superficialità costante contro avversari “inferiori” e un po’ di presunzione anche, perché se davvero questo Milan è due volte più forte di quello dello scudetto come dice Ibra bisogna dimostrarlo sul campo, non solo con le figurine che si acquistano e si scambiano nelle sessioni di mercato.

L’Italia si affida alla Juve per scacciare l’incubo spareggi

Mercoledì toccherà dunque alla Juventus provare a svegliare l’Italia dall’incubo spareggi. Contrariamente a Milan e Atalanta, la Juventus avrà il vantaggio di partire dalla vittoria per 2-1 dell’andata contro il PSV, ma dovrà difendere il risultato tra le mura nemiche in casa della formazione di Eindhoven. Il tutto per prendersi anche una piccola rivincita dopo che nella fase a campionato la Juve era stata considerata da molti come la formazione italiana che più aveva deluso le aspettative.

Ma per il ranking forse è troppo tardi

L’accesso agli ottavi di finale della Juventus potrebbe però non bastare all’Italia per scavalcare al secondo posto la Spagna nel ranking UEFA e garantirsi così cinque squadre nella prossima edizione della Champions League. Le eliminazioni di Milan e Atalanta infatti potrebbero aver compromesso definitivamente le possibilità del Bel Paese, che ora si ritrova con ancora cinque squadre in Europa (comprese Juve e Roma che dovranno superare gli spareggi), una in meno degli iberici, i quali hanno anche un vantaggio nel ranking di 223 punti, che – a meno di grandi sorprese – rischia di essere ormai impossibile da colmare.

Il ranking UEFA dopo le gare di martedì 19 febbraio: