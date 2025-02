Milan, Ibra non ci sta: “Il Milan eliminato dalla Champions vale due volte quello dello scudetto”. Boban lo smonta e accusa duramente Theo

Confronto in diretta su Sky tra il dirigente rossonero e l'ex centrocampista croato, che si scaglia anche contro il terzino: sono anni che fa queste cose

Uscire dalla Champions League fa sempre male, soprattutto se l’eliminazione lascia molto più di un semplice rimpianto. Il Milan è stato in gran parte artefice del destino che si è costruito contro il Feyenoord: l’errore di Maignan all’andata e la clamorosa ingenuità di Theo Hernandez al ritorno sono lì a testimoniarlo.

Milan, Ibra difende Theo

Eppure, la società rossonera, nella persona del senior advisor Zlatan Ibrahimovic, rivendica la bontà del lavoro svolto fino a questo momento. “Siamo però arrabbiati con noi stessi. Ora dobbiamo digerire questa sconfitta, stare insieme come gruppo e pensare al campionato – ha detto Ibra, che poi ha affrontato il tema del rosso a Theo – Sul secondo giallo a Theo penso che l’arbitro sia stato duro. Per una simulazione, in una partita del genere, è sufficiente un avvertimento. Non penso che Theo faccia l’attore. Lui spera di fare il meglio possibile. Un’ammonizione come la prima che ha preso, tirando la maglia, può succedere. L’avversario non è stato più forte di noi, ci siamo ammazzati da soli. E’ colpa nostra, senza scuse”.

Milan, Ibra non ci sta

Ibra chiarisce anche l’obiettivo della dirigenza: “La mentalità del club è quella di vincere trofei. A gennaio siamo intervenuti sul mercato perché non eravamo soddisfatti. Io voglio vedere un Milan dominante. La squadra di oggi ha più possibilità di vincere rispetto al Milan dello scudetto. Io giocavo in quella squadra con cui abbiamo vinto ma questa come qualità è meglio”. Parole pronunciate in diretta a Sky, e che non hanno affatto trovato d’accordo un ex grande rossonero, ossia Zvonimir Boban. Il croato la vede infatti in maniera molto differente, e non ha mancato di farlo notare a Zlatan.

Boban contro Ibra

“Ci vuole equilibrio. Quella squadra aveva un centrocampo straordinario: Bennacer, Kessie e Tonali… C’era Saelemaekers che dava equilibrio, Theo e Leao erano diversi. Ed è stata smantellata. Ibra la conosceva la squadra – ha aggiunto Boban – per questo trovo curioso che dica che questo Milan è il doppio più forte di quello che ha vinto lo scudetto. Gimenez e Walker sarebbero stati top, senza tutti questi altri presi. Quella squadra ha vinto lo scudetto ed è arrivata in semifinale di Champions”.

Theo, Boban non ha pietà

Inoltre, Boban non è d’accordo con la linea espressa dal dirigente rossonero (allo stesso modo di Costacurta) anche in merito al rosso inflitto a Theo Hernandez, decisivo ai fini della qualificazione: “Mi dispiace tantissimo per il Milan ma Theo se lo merita perché è da anni che fa queste cose, da anni. Il Milan stava dominando e lui fa questo”. D’altronde Boban non è mai stato il tipo che manda a dire le cose: Ibra o non Ibra.