Milan-Feyenoord, social contro Theo Hernandez: perché l’ammonizione? Pavlovic e Gimenez, solo applausi

Il primo tempo positivo della squadra di Conceiçao non arresta le critiche al francese: per i tifosi il terzino ha preso un giallo evitabile e commesso troppi errori

Meno male che c’è Strahinja Pavlovic: dopo il primo tempo della sfida tra il Milan e il Feyenoord il difensore serbo è il giocatore più osannato dai tifosi sui social – anche più di Santiago Gimenez – soprattutto per essere riuscito a rimediare a un paio di errori di Theo Hernandez: il francese è ancora il più criticato, anche per l’ingenua ammonizione che gli farà saltare gli eventuali ottavi di finale di Champions League.

Milan-Feyenoord: social contro Theo Hernandez

Neanche il primo tempo positivo del Milan contro il Feyenoord riesce ad arrestare le critiche dei tifosi rossoneri a Theo Hernandez, già preso di mira ieri dopo lo sfogo su Instagram contro gli haters. Dopo 45’ la squadra di Sergio Conceiçao ha già rimediato alla sconfitta di Rotterdam grazie al gol di Santiago Gimenez, ma Theo continua a non convincere i milanisti: sui social sono tanti i tifosi che attaccano il francese, accusandolo di una scarsa attenzione in difesa che sarebbe potuta costare caro al Milan. Critiche che poi si moltiplicano quando Theo, con un fallo davvero ingenuo, rimedia l’ammonizione che gli farà eventualmente saltare l’andata degli ottavi di finale: il francese era infatti diffidato.

Milan-Feyenoord, Pavlovic eroe dei tifosi

Se il Feyenoord non è riuscito a rendersi pericoloso, secondo i tifosi, il merito è solo di Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo è infatti il giocatore più osannato sui social network dopo il primo tempo chiuso in vantaggio dal Milan sul Feyenoord. Continuamente stimolato da Conceiçao a tenere la difesa altissima – una necessità per il 4-2-fantasia del tecnico portoghese, che ha bisogno della pressione costante per evitare di far correre all’indietro i suoi trequartisti – Pavlovic è stato bravo a scalare sulla sinistra per coprire le avanzate di Theo.

Milan, i tifosi attaccano Theo Hernandez per l’ammonizione

“Quanto amo Pavlovic!” scrive su X Sophori, tra i tanti tifosi a elogiare il difensore del Milan. Ma spesso il nome del serbo è associato a quello di Theo Hernandez. “Pavlovic è troppo bravo, se non ci fosse lui Theo avrebbe combinato già un paio di guai”, aggiunge Rossonero. “Ma che sta succedendo a Theo? E questa ammonizione? Bah” si chiede Toroz. “Theo ancora non ha capito come controllare Moussa, per fortuna Pavlovic lo ferma quando va a marcarlo”, aggiunge Oliviero. “Il modo in cui Pavlovic copre Theo è assurdo”, il commento di Michi1899. “L’80% delle situazioni scomode che deve sistemare Pavlovic nascono da errori di Theo, ricordatevelo quando lo insulterete”, aggiunge Statutos. “Ma come si fa a farsi ammonire così! Theo ha stancato”, la bocciatura di El Castro.