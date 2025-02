Theo Hernandez contro gli haters: “Fan**lo a chi mi odia”. Attacco durissimo sui social, ma il web non perdona

Il terzino francese messo sotto pressione per le prestazioni opache e la questione rinnovo si sfoga postando un brano esplicito sul suo profilo Instagram

Troppe critiche su Theo Hernandez, che si sfoga sui social: sul suo profilo Instagram il terzino ha pubblicato una storia con un brano dal contenuto controverso, che manda esplicitamente a quel paese gli haters. Uno sfogo per la pressione legata alle prestazioni opache e al rinnovo di contratto.

Milan, lo sfogo di Theo Hernandez su Instagram

Theo Hernandez fatica a sopportare la pressione dei critici, di coloro che, soprattutto tra i tifosi del Milan, lo hanno messo nel mirino per le prestazioni opache offerte in questa stagione e per il dilungarsi della questione legata al rinnovo di contratto. Il terzino francese ha espresso la sua frustrazione pubblicando una storia su Instagram accompagnato da un brano dal testo controverso e dal contenuto piuttosto esplicito.

Theo Hernandez e la canzone contro la polizia

Nell’ultima story presente sul suo account, Theo Hernandez inserisce una sua foto con la tuta del Milan, scattata probabilmente poco prima della gara dell’ultima gara contro il Verona. Nessuna scritta ad accompagnare l’immagine, una scelta dettata probabilmente dalla volontà di concentrare l’attenzione dei suoi follower sul brano che fa da colonna sonora alla story: si tratta di “Contro le camionette”, canzone di Samuele Nisi, trapper neo melodica.

Il testo del brano postato da Theo Hernandez

Il testo del brano celebra i valori tipici dell’estetica gangsta-trap, ovvero denaro, brand di lusso, donne facili e soprattutto il disprezzo per la polizia e le forze dell’ordine in generale: “Nelle Lambo di notte contro le camionette/ Scappiamo dagli infami e dalle manette”, rappa Nisi in un passaggio del brano.

Theo Hernandez sceglie però un’altra rima: “Parlate di me, la vostra è solo invidia/ Fan**lo a chi mi odia”, si sente nell’Instagram story pubblicata dal francese.

Il controverso messaggio di Theo Hernandez agli haters

Il messaggio pare chiaro: Theo Hernandez ce l’ha con “chi lo odia”, quindi gli haters, coloro che anche tra i tifosi del Milan lo hanno messo nel mirino nel corso di questa stagione, dopo che il francese è divenuto praticamente un idolo del popolo rossonero nelle scorse stagioni.

Gli attacchi piovuti su Theo derivano dal rendimento deludente in campo: sotto la gestione Fonseca il francese ha toccato il punto più basso della sua storia in rossonero, ma anche la risalita con Conceiçao s’è arrestata presto. E poi c’è la questione rinnovo: il contratto è in scadenza nel 2026, le parti vengono descritte come vicine da mesi, ma la firma non arriva mai. E intanto su Theo Hernandez si fa sempre più viva l’attenzione del Bayern. Che la storia con il brano di Nisi non sia il primo passo verso la separazione definitiva?

Milan, la reazione dei tifosi alla storia di Theo

Intanto la storia di Theo ha scatenato i tifosi del Milan, che sui social hanno duramente criticato il francese. “Voglio vedere chi ancora lo difende. Lo critichiamo giustamente per le sue prestazioni sul campo e lui ci manda a f…”, osserva Elisabetta su X. “Stessa storia fatta da mio nipote dopo aver litigato con il professore, prima superiore”, ironizza ACM. “27 anni e ne dimostra 12… fa più post che partite decenti da 2 anni a oggi”, attacca Alessio. “Ma possiamo mai avere un terzino che posta le canzoni contro la polizia?”, domanda Natale. “Mamma mia, come i ragazzetti in fase adolescenziale… ci manca solo il tatuaggio ‘only god can judge me’”.