Champions Milan-Feyenoord, Gimenez già trascinatore: gol lampo dopo 38 secondi. Ma non scorda i suoi ex tifosi

Gol lampo di Gimenez che ha indirizzato il ritorno della sfida di Champions League contro il Feyenoord il Milan, che deve ribaltare l'1-0 dell'andata

Dopo l’1-0 dell’andata degli spareggi di Champions League in favore del Feyenoord ci ha pensato proprio l’attesissimo ex della partita Santiago Gimenez a indirizzare il ritorno in favore del Milan segnando dopo appena 38 secondi di gioco, il tutto dopo che qualche istante prima aveva invocato il supporto dello stadio. Santi è poi passato sotto il settore ospiti come per scusarsi con quelli che fino a qualche settimana fa erano i suoi di tifosi, dimostrando un gran cuore e di essere ancora legato al club che lo ha lanciato nel grande calcio.

Gimenez avvia la rimonta con un gol lampo

Ci ha pensato il giocatore più atteso a sbloccare il match, Santiago Gimenez, attaccante arrivato al Milan durante la sessione invernale proprio dal Feyenoord. Il messicano, che in campo sembra già un leader dei rossoneri, ha dimostrato subito la sua grande voglia di lasciare il segno invocando immediatamente i suoi nuovi tifosi dopo essersi guadagnato un corner. E proprio sugli sviluppi di quel corner ha trovato il vantaggio lampo dopo appena 38 secondi che permette al Milan di affrontare il resto del match con maggiore tranquillità. Gol nato da una schema, con Pulisic che riceve corto dalla lunetta di calcio d’angolo, crossa sul secondo palo dove trova Thiaw, che con una torre precisa serve Gimenez, bravo a prendere il tempo ai difensori avversari e insaccare a porta sguarnita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In aggiornamento