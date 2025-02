Milan eliminato dal Feyenoord, Costacurta sbotta: Maignan e Theo, che errori sulla coscienza

L'errore di Gabbia a Zagabria, poi quelli del portiere nella partita di andata e il rosso al terzino nel ritorno: il grande ex rossonero mette i singoli sul banco degli imputati dopo l'eliminazione in Champions

Il Milan dice addio alla Champions League, e lo fa con tanti rimpianti e soprattutto qualche rimorso di troppo. Perché arrivare alla vigilia dell’ultima di regular season con 15 punti, in procinto di scendere in campo in casa della Dinamo Zagabria fuori da tutto, è sicuramente qualcosa per cui mangiarsi le mani.

Milan, le accuse di Costacurta

Nell’immediato post-partita di Milan-Feyenoord il grande ex Billy Costacurta dagli studi televisivi di Sky l’ha detto chiaramente: il problema non è tanto nelle scelte di Conceicao, quanto negli errori dei singoli, che in una competizione come la Champions League sono spesso determinanti. E in questo senso la storia recente del Milan ne è piena, a cominciare proprio dalla serataccia di Zagabria: minuto 18, Gabbia incespica goffamente sul pallone e regala a Baturina il primo gol di una partita che i croati avrebbero vinto 2-1. Sconfitta pesantissima, perché anche un successo (e probabilmente anche un pari) avrebbe consentito ai rossoneri di evitare i play off e passare direttamente agli ottavi.

Feyenoord-Milan, l’errore di Maignan

L’urna ha regalato proprio il Feyenoord appena lasciato da Gimenez, accoppiamento che non ha fatto sorridere nessuno, a Milano: e infatti la partita di andata in Olanda si è rivelata un incubo, oltretutto funestata dal clamoroso errore di Maignan che al 3′ lascia passare un tiro apparentemente innocuo di Paixao. Il resto del match è stato comunque pieno di difficoltà per i rossoneri di Conceicao, spesso sovrastati dal gran ritmo dei padroni di casa e mai in grado di rendersi veramente pericolosi.

Milan, Theo Hernandez nel mirino

Infine, sul banco degli accusati ci va anche Theo Hernandez: perché la sua espulsione ha sovvertito le sorti di una partita fino a quel momento dominata dal Milan. Minuto 44′ del primo tempo, trattenuta vistosissima su Hadj Moussa, Marciniak non può esimersi dall’estrarre il cartellino giallo nei confronti del terzino francese, oltretutto già diffidato. Ma il capolavoro arriva nella ripresa, al 51′: Theo cerca di saltare Read in area di rigore, va giù ma non c’è contatto. Secondo giallo per simulazione e rosso: e qui la partita cambia, perché se fino a quel momento i rossoneri avevano dato l’impressione di poter trovare il colpo del ko, l’uomo in più dà modo agli olandesi di risalire lentamente il campo con il palleggio fino al gol del pareggio di Carranza.

