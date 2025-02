Milan, sui social è già ConceiCIAO dopo il ko col Feyenoord in Champions: ora i tifosi rimpiangono Fonseca

Sotto accusa le scelte iniziali contro il Feyenoord, il cambio di Gimenez e la mancata sostituzione di Joao Felix: e il web rossonero inizia a rimpiangere l'ex allenatore

“Ho fatto tanti errori e continuo a farli, così come i giocatori. La responsabilità di questa sconfitta però è mia, non dei ragazzi. La sostituzione di Gimenez? Appena è arrivato qui si è infortunato e ha giocato lo stesso”.

Milan, Conceicao difende Theo

Parole di Sergio Conceicao nella conferenza post Milan-Feyenoord, partita che ha sancito l’eliminazione dei rossoneri dalla Champions League. Perché se è vero che il rosso a Theo Hernandez sia risultato decisivo ai fini del risultato finale, è anche vero che non tutte le scelte del tecnico portoghese hanno convinto tifosi e addetti ai lavori. “Bisogna migliorare su tanti aspetti. È fondamentale essere forti emotivamente e capire i momenti. L’ambiente esterno spesso non aiuta i giocatori”. Parole sibilline dell’allenatore, che dopo una partenza sprint con la vittoria della Supercoppa Italiana è finito subito nel tritatutto dei social.

Milan, le scelte di Coneicao non pagano

Se i 41 punti in campionato e il trend di tre vittorie nelle ultime quattro partite sono indicatori di un momento positivo in Serie A, la gestione delle ultime partite di Champions, in particolare dell’ultima, non ha convinto nessuno. Tre sono le critiche fondamentali mosse a Conceicao: innanzi tutto, l’aver proposto immediatamente tutti gli attaccanti di fantasia: Pulisic, Joao Felix e Leao alle spalle di Gimenez, e nessun giocatore in panchina in grado di “aggiungere” agli undici in campo. Perché se Abraham è il cambio naturale di Gimenez, il pur bravo Chukwueze non è certo al livello dei tre messi in campo dal 1′.

I cambi di Conceicao sotto accusa

Secondo punto, la sostituzione di Gimenez dopo il rosso a Theo: minuto 26, al posto dell’attaccante messicano è entrato Fofana, con il dirottamento di Joao Felix nel ruolo di punta fino al 38′, minuto dell’ingresso di Abraham per Reijnders. Infine, l’aver lasciato in campo proprio Joao Felix per tutti i 90′, a fronte invece di un Pulisic immediatamente sostituito per far spazio a Bartesaghi. A pensare male a volte si indovina, e non sono pochi i tifosi del Milan che hanno “malignato” in tal senso: il procuratore dell’attaccante e di Sergio Conceicao è infatti il potentissimo Jorge Mendes. Ma che sui social si parli troppo, e spesso a vanvera, è cosa nota: fatto sta che i tifosi del Milan se la sono presa anche con l’allenatore portoghese, e sui social è subito diventato virale l’hastag #conceiciao.

Conceicao, i tifosi non ci stanno

Davide mette subito il dito nella piaga: “Domenica farei giocare 6 attaccanti magari tutti dentro l’area avversaria”. Così come Luca: “Anche te stasera ci hai messo molto del tuo come fai a levare Gimenez e non Felix che nel secondo tempo sbagliato 20 palloni ma le partite le vedi oppure no anche te Concecaio mi hai molto deluso pensavo meglio”. Mentre Angela gli dà un suggerimento: “Theo lascialo in panchina quei 2, 3 mesetti..Poi a fine campionato se ne va come desidera e vissero tutti felici e contenti”. Marco ci va giù duro: “Tutto giusto ma che tu puoi dare di più è un’eresia. Sei scarso scarso”. Fabio non perdona: “Ha combinato un macello Conceicao. Cambi sbagliati uno dietro l’altro”.

Milan, Conceicao nel mirino

Nel mirino di tanti, come Miky, l’atteggiamento “morbido” nei confronti di Theo: “Non esistono più allenatori che si incazzano con i propri calciatori. Questo ha rovinato una stagione e lui lo difende pure”. E Francesco allo stesso modo: “Ti sei montato per quella supercoppa vinta con tanta fortuna, pensavi che di essere meglio Fonseca, stasera che sigaro ti fumi?”. Mario invece ha un augurio da farsi: “Lo specchio di una società allo sbaraglio…Maldini torna e mandali tutti a casa”. Antonio allarga il discorso: “Hai carattere ma non stai dando nessun gioco alla squadra. Tecnicamente non sai mettere in campo una squadra che giochi a calcio”. E Ferdinando mette la parola fine: “Se volevi gestire Gimenez non lo facevi giocare contro il Verona”.

I tifosi del Milan rimpiangono Fonseca

E c’è chi inizia a rimpiangere Fonseca, come Sebastiano: “Quando il povero Fonseca li panchinava giù porcate. Chiedete scusa e tenetevi sto poveretto che fa giocare Bertesaghi in Champions. Ho finito persino le bestemmie”. Eros sulla stessa linea: “Non era colpa di Fonseca”. Così come Giovanni: “Per tanti il problema era Fonseca”. E Lignano ci mette il carico: “Si stava meglio quando si stava Fonseca”. Matteo insiste: “Paolo torna tu ti prego”. E Vale mette il punto: “Fonseca aveva chi gli remava contro, più equilibrato e migliore come allenatore”.

