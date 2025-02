Milan, la frase di Conceicao che fa infuriare i tifosi: “Il cambio di Gimenez? Lo devo gestire”

Dopo l'eliminazione del Milan per mano del Feyenoord, Sergio Conceicao è finito sul banco degli imputati per i cambi, soprattutto quello di Gimenez, nonostante il tentativo di giustificarsi dell'allenatore

Tanta la delusione sul viso di Sergio Conceicao, che, nell’intervista rilasciata a Sky Sport dopo la sorprendente eliminazione per mano del Feyenoord in occasione degli spareggi di Champions League, ha provato a spiegare il discusso cambio di Santiago Gimenez, fino a quel momento tra i migliori in campo, non migliorando però la sua posizione di fronte ai tifosi che lo considerano tra i principali colpevoli del disastro rossonero.

Conceicao: “Ecco perché ho cambiato Gimenez”

Sul banco degli imputati per la cocente eliminazione dalla Champions League contro il Feyenoord – oltre a Theo Hernandez, protagonista di due sciocchezze pagate a carissimo prezzo – c’è Sergio Conceicao, soprattutto per i cambi nel secondo tempo, come quello di Santiago Gimenez, fino a quel momento tra i migliori in campo.

Il tecnico portoghese ha giustificato le sue scelte spiegando come le condizioni fisiche del messicano non fossero le migliori: “Cambio Gimenez? Io sono pagato per prendere le decisioni. Ho tolto Santiago perché dopo il suo arrivo ha subito un problema e non era al meglio. Ha rischiato più volte di farsi più male. Poi se non raggiungo gli obiettivi preparo le valigie e vado via”.

Ok Gimenez fuori, ma perché non mettere Abraham?

La gestione di Gimenez non ha però convinto ne tifosi ne addetti ai lavori. Se da un lato l’espulsione di Theo Hernandez ha messo evidentemente in difficoltà Conceicao, che ha comprensibilmente deciso di inserire Davide Bartesaghi proprio per colmare la sua assenza in difesa.

La scelta però di privarsi del messicano rimane un po’ un mistero, soprattutto per la decisione di non rimpiazzarlo con Tammy Abraham, l’altra punta centrale in rosa, ma con un mediano come Youssuf Fofana, preferendo coprirsi e rimanere senza un punto di riferimento davanti, nonostante in quel momento il Milan avesse bisogna di un’altra rete per ribaltare l’1-0 dell’andata e volare agli ottavi di finale.

Conceicao difende Theo e si assume le responsabilità

Nel corso dell’intervista Conceicao si è assunto tutte le responsabilità dell’eliminazione, difendendo Theo Hernandez, senza la cui espulsione il Milan forse sarebbe riuscito a strappare il pass per ottavi, considerando che fino a quel momento i rossoneri erano stati padroni incontrastati del campo: “C’è grande delusione, siamo molto arrabbiati perché eravamo consapevoli di essere più forti. Abbiamo sbagliato a Rotterdam ed eravamo arrivati a questa partita per vincere. Loro non trovavano il modo di arrivare alla conclusione, poi hanno fatto l’unico tiro in porta e hanno segnato. In passato ho commesso vari errori e continuo a farne, così come i miei giocatori. Ma la faccia di questo non passaggio è mia, di Conceicao, non di Theo”.