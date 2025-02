Champions League, Juve ko e disastro Italia nel ranking Uefa: la Spagna si allontana e il Milan rischia la doppia beffa

Playoff di Champions da incubo per le italiane, tutte eliminate. Resta solo l'Inter in corsa: il posto extra nella massima competizione è ormai un miraggio, lo scenario

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Una Waterloo. La due giorni dei playoff di Champions League si è rivelata nerissima per le italiane: alle eliminazioni di Atalanta e Milan, infatti, ha fatto seguito quella della Juventus ai supplementari col Psv. E, ora, si complica tremendamente il ranking Uefa: la Spagna, seconda alle spalle dell’Inghilterra, è sempre più lontana.

Champions League, anche la Juve ko: resta solo l’Inter

Atalanta, Milan e Juventus hanno gettato al vento la qualificazione agli ottavi contro tre avversarie senza dubbio alla portata. Se la Dea recrimina per quel rigore inesistente concesso al Brugge nel match d’andata, è bufera sull’asse Milano-Torino. Neppure la faraonica campagna acquisti di gennaio è bastata al Diavolo per avere la meglio sul Feyenoord, peraltro indebolito dalla cessione della stella Gimenez proprio ai rossoneri.

Olanda fatale anche per la Signora, che ha vanificato il 2-1 dell’andata perdendo ai supplementari nella tana del Psv. Insomma, un disastro. A rappresentare l’Italia in Champions resta solo l’Inter, unica delle cinque qualificate alla fase campionato (il Bologna ha fallito l’appuntamento con i playoff) ad aver staccato il pass diretto per gli ottavi.

Ranking Uefa: Spagna in fuga, per l’Italia si mette male

Il naufragio delle italiane compromette il ranking, perché nel frattempo la Spagna ha allungata grazie al successo del Real Madrid nella ‘finale anticipata’ col Manchester City. Al primo posto c’è sempre l’Inghilterra (20.892), seguita appunta dalla Spagna (18.535) e poi dall’Italia (17.812). Qualificare cinque squadre alla prossima edizione della Champions League è dunque una mission impossible, perché soltanto i primi due Paesi della classifica Uefa centrano l’obiettivo.

A tal proposito, c’è un aspetto che penalizza non poco la Serie A. La Spagna può contare ancora su sei club su sette, di cui tre (Real, Atletico e Barcellona) nella massima competizione continentale. All’Italia, invece, restano solo quattro squadre: l’Inter agli ottavi di Champions, Lazio e Fiorentina agli ottavi di Europa e Conference League e la Roma che si gioca l’accesso alla fase successiva dell’Europa League nel ritorno dei playoff col Porto (1-1 all’andata). Recuperare terreno è davvero dura, anche perché Real Sociedad e Betis hanno già vinto il primo dei due atti degli spareggi di Europa e Conference League.

Ranking Uefa, la classifica aggiornata

INGHILTERRA 20.892 (7/7)

SPAGNA 18.535 (6/7)

ITALIA 17.812 (4/8)

PORTOGALLO 16.050 (3/5)

GERMANIA 16.046 (5/8)

FRANCIA 14.857(3/7)

OLANDA 14.366 (5/6)

BELGIO 14.250 (5/5)

Ora il Milan rischia la doppia beffa: ecco perché

Walker, Joao Felix, Gimenez, quest’ultimo pagato più di 30 milioni di euro. La rivoluzione di gennaio attuata dal Milan rischia di rivelarsi un clamoroso boomerang in termini economici. Intanto sono già andati in fumo gli 11 milioni che il club si sarebbe assicurato approdando agli ottavi.

Ma non solo. Il ritardo in campionato (settimo posto a -5 dalla Juventus quarta in classifica) costringe l’undici del contestato Sergio Conceicao, la cui panchina è sempre più in bilico dopo l’euroflop, a una complicata rimonta. Che non potrà essere agevolata dal posto extra in Champions, di cui la scorsa stagione ha beneficiato il Bologna.