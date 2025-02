Sorteggio Champions, Europa League e Conference: orario e dove vederlo in tv

Come funzionano i sorteggi delle competizioni europee: dove vederle in diretta tv e in streaming e gli orari

Terminata la fase playoff delle competizioni europee, è il momento di passare alla fase a eliminazione diretta. Venerdì 21 febbraio, a Nyon, andrà in scena il sorteggio per la definizione del tabellone di Champions, Europa e Conference League. Di seguito, tutte le informazioni riguardo le rispettive estrazioni.

Sorteggi Champions, dove vedere in diretta tv e streaming

Dopo la League Phase e i playoff, la Champions League 2024/25 entra nella fase più calda, ovvero la fase a eliminazione diretta. Le migliori otto squadre della classifica generale al termine della prima fase hanno staccato direttamente il pass per gli ottavi di finale, mentre altre otto formazioni hanno conquistato la qualificazione superando gli spareggi. Ora è il momento di comporre il tabellone.

Il sorteggio segue un meccanismo prestabilito in base al piazzamento nella fase a girone unico. Le teste di serie vengono suddivise in quattro coppie: 1ª con 2ª, 3ª con 4ª, e così via fino alla 7ª con l’8ª. A questo punto, vengono preparate quattro urne, ciascuna contenente le palline con i nomi delle due squadre di ogni coppia.

Si parte dalle squadre con il ranking più basso: una delle due viene estratta e inserita nel lato argento del tabellone, mentre l’altra finisce automaticamente nel lato blu, ovvero quello opposto. Una volta definite le posizioni, ogni testa di serie affronterà agli ottavi di finale una squadra proveniente dagli spareggi, dando così il via alla corsa verso la finale.

Il sorteggio degli ottavi di finale andrà in scena venerdì 21 febbraio, a Nyon, con inizio fissato alle 12. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky e Amazon Prime Video, previo abbonamento. La diretta sarà disponibile anche in diretta streaming su UEFA.com. Le squadre già qualificate sono: Liverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille, Aston Villa.

Sorteggio Europa League, tutte le info

Subito dopo il sorteggio della Champions League, sarà il turno dell’Europa League. L’appuntamento è fissato per venerdì 21 febbraio, presso la Casa del Calcio Europeo in Svizzera, con inizio alle 13. Anche in questo caso, le prime otto classificate al termine della fase campionato hanno conquistato l’accesso diretto agli ottavi di finale, mentre altre otto squadre si sono guadagnate un posto superando gli spareggi. Il sorteggio definirà gli accoppiamenti e il cammino delle squadre verso la fase decisiva della competizione.

Sarà possibile seguire il sorteggio in diretta tv sul canale Sky Sport 24, previo abbonamento, e in streaming su Sky Go e NOW. In alternativa, sarà possibile seguirlo in maniera gratuita su UEFA.com. Le squadre già qualificate sono: Lazio, Athletic Club, Manchester United, Tottenham, Frankfurt, Lyon, Olympiacos, Rangers.

Sorteggio Conference League, tutte le info

Modalità analoga anche per la Conference League. Il sorteggio si terrà venerdì 21 febbraio alle 14 a Nyon e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su Sky Go e NOW. Le regole del sorteggio ricalcano quelle di Champions ed Europa League: le otto squadre già qualificate agli ottavi di finale – Chelsea, Vitoria SC, Fiorentina, Rapid Vienna, Djurgarden, Lugano, Legia Varsavia e Cercle Brugge – verranno affiancate dalle otto formazioni vincitrici degli spareggi, completando così il tabellone della fase a eliminazione diretta.