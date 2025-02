Milan, Theo Hernandez fa mea culpa: “Immensa frustrazione”. Ma il web non perdona

Il post di scuse a compagni di squadra e tifosi dopo l’espulsione contro il Feyenoord pubblicato dal terzino francese su Instagram e X non basta a fermare la rabbia social

Theo Hernandez sa di aver sbagliato e di essere costato al Milan l’eliminazione dalla Champions League: il terzino francese lo dice chiaramente in un post di scuse pubblicato sui suoi profili Instagram e X, che però non riesce a placare la rabbia dei tifosi sui social network.

Milan, Theo Hernandez chiede scusa a squadra e tifosi

Stavolta Theo Hernandez gioca in difesa sui social: dopo la goffa espulsione rimediata contro il Feyenoord che è costata di fatto l’eliminazione del Milan ai playoff della Champions League il terzino francese non si lascia andare a nessuno sfogo contro gli haters, come era avvenuto qualche giorno fa, ma invece pubblica un post di scuse. Sul suo profilo Instagram Theo ha postato un messaggio di scuse per compagni di squadra e tifosi.

Milan, il post di scuse di Theo Hernandez

Il post include due foto di Theo Hernandez scattate ieri: nella prima il terzino francese è a testa bassa, mentre sembra dirigersi verso la linea laterale. Una foto che dunque riprende l’espulsione rimediata ieri nel secondo tempo della gara contro il Feyenoord, quando il Milan conduceva per 1-0 ed era pienamente in corsa per la qualificazione.

“Il calcio è imprevedibile – scrive Theo -: ci offre grandi gioie, ma anche momenti dolorosi. Oggi provo un’immensa frustrazione. Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in 10 e mi scuso con i tifosi che ci sostengono sempre”.

Theo tende la mano al mondo Milan

Il messaggio di Theo Hernandez sembra volto a riportare serenità nel rapporto tra sé, il Milan e i suoi tifosi. “Ma questo club è una famiglia e insieme ci riprenderemo. Rialziamoci tutti insieme. Io per primo”, conclude il francese, tendendo idealmente la mano ai tifosi e ai critici.

I tifosi scaricano Theo Hernandez sui social

Il tentativo di Theo Hernandez di ricomporre la frattura col mondo Milan, però, non va a buon fine: e così sui social il francese rimedia altre critiche dai tifosi. “Ma chiudi i social, pensa a risolvere i tuoi problemi una volta per tutte e smetti di parlare di Milan, che non è più interesse tuo da tempo”, il commento amaro su X di Il Duca. “Sì okay però a giugno vattene. Hai dimostrato di non essere un professionista dentro e fuori dal campo”, attacca Mike.

“Anche quando giochi siamo in 10 Theo, non ti preoccupare dai”, aggiunge sarcasticamente Bellino. “Le parole le porta via il vento, ci vogliono i fatti. Sono 2 anni che di fatti poco o nulla”, scrive Andrea. “Theo, sei stato un grande giocatore, e sono convinto che puoi esserlo ancora. Ma forse… non più con noi. Forse, per il bene (professionale) tuo e del Milan, è arrivato il momento di cambiare aria”, il commento di El_Prasident.