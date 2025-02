Torino-Milan, pasticcio Thiaw-Maignan: l'autogol da comiche scatena la bufera, tifosi furiosi col portiere

Il numero 1 rossonero protagonista in negativo nell'azione del vantaggio granata: goffo rinvio sul corpo del compagno e pallone che rotola alle sue spalle. Putiferio inevitabile.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Minuto numero 5 della sfida tra Torino e Milan: un lancio in profondità dei granata sembra poter essere facile preda della difesa rossonera. Sembra, perché il pasticcio è clamorosamente in agguato. Maignan esce dall’area e va per rinviare di prima intenzione il pallone, che però finisce contro Thiaw e, lemme lemme, conclude la sua traiettoria di rimbalzo all’interno della porta rossonera. Un autogol incredibile. Un autogollonzo, come l’avrebbero ribattezzato quelli della Gialappa’s Band nell’indimenticabile programma cult “Mai dire gol”. Curiosità: per Thiaw si tratta della seconda autorete stagionale contro il Torino, proprio come all’andata.

Torino-Milan, l’incredibile autogol dopo pochi minuti

I tifosi rossoneri, però, hanno poco da ridere. L’ennesimo pasticciaccio, che arriva a pochi giorni dall’eliminazione in Champions League contro il Feyenoord e all’alba di quella che doveva essere la partita del rilancio in campionato, ha scatenato subito vivaci reazioni, soprattutto sui social. In tanti non hanno nascosto la propria rabbia e incredulità per la lunga serie di errori dei giocatori del Diavolo. Dei big, in particolare. Dopo Theo Hernandez e la sua espulsione “da pollo” in Champions, ora tocca a Maignan finire nel mirino dei fan delusi. Maignan che per giunta pochi istanti prima stava per combinarne un’altra.

Maignan, due “papere” in avvio di match contro il Toro

Nell’azione precedente, infatti, il portierone francese s’era lasciato scappare il pallone dalle mani sugli sviluppi di un traversone innocuo proveniente dal fronte sinistro dell’attacco granata. Un rimbalzo di troppo, l’impatto con un avversario e il pallone che – all’improvviso – ha iniziato a ballonzolare lungo l’area di porta, prima di un tentativo di un giocatore del Toro di scagliarlo in porta vanificato dal salvataggio di Thiaw e dal fischio di Sozza, che aveva ravvisato un fallo sull’estremo difensore. Un’altra indecisione, al di là della scorrettezza subita, che stava per costare caro a Maignan. E al Milan.

Tifosi rossoneri inviperiti: il bersaglio è il portiere

Duri e amareggiati i commenti sui social. Alessandro su X scrive: “Spiace ma il Mike di questo periodo non è un valore aggiunto, bensì un vero e proprio problema per il Milan. Il rinvio, così come i goal presi recentemente, danno l’idea di superficialità e smisurato ego. Meno pagliacciate social, più lavoro, grazie”. Matteo chiede: “Sicuri di rinnovare Maignan?”. Mimir ha una teoria bizzarra: “Secondo me Maignan, Theo e Leao hanno promesso a Maldini di distruggere il Milan. Altrimenti non me la spiego”. E ancora, da Paolo: “Per Maignan vale lo stesso discorso di Theo. Distratti dal rinnovo e dalle sirene per tutta la stagione. È il Milan che sbaglia: prima rinnovi poi giochi, altrimenti panca”.