Milan, Conceicao non ha paura di niente e fa chiarezza sul caso Theo Hernandez

Il tecnico rossonero difende le sue scelte nella gara di Champions col Feyenoord, vede comunque progressi nel gioco ed indica i prossimi obiettivi

Le ironie sul “ConceiCIAO”, i malumori dello spogliatoio, le voci sulla lite con Pasalic, il momento di Theo, la rabbia dei tifosi e di Cardinale che pensa a rivoluzioni tecniche e dirigenziali: il mancato passaggio agli ottavi di Champions ha mandato il Milan nel caos a tutti i livelli e per Conceicao è il momento più difficile da quando ha accettato di sedersi sulla panchina rossonera. Se anche chi dovrebbe tutelarlo è in discussione, se alcuni giocatori non lo seguono, se i fan sono avvelenati non è facile trovare la lucidità per uscire dal tunnel. Domani c’è la sfida al Torino ma è soprattutto una sfida con le sue stesse ombre per il Milan.

Milan, Conceicao prova a vedere i lati positivi

Il tecnico rossonero ci mette la faccia. Ricorda di quanto lavori (“mi porto il computer a casa, mia moglie non è contenta”), di come ci sia spazio per risalire e salvare la stagione, fa chiarezza sul caso Theo e affronta a muso duro le critiche: “Avevo 18 anni quando morì mia madre e poco dopo morì mio padre, queste sono le vere difficoltà e per questo non ha paura di niente“. Non nasconde i problemi (infortuni compresi), difende le scelte fatte nella scellerata serata col Feyenoord, si trova a suo agio con le polemiche anche interne (“preferisco una brutta cosa ma vera che una bugia che nasconde altro”) e riesce anche in una battuta quando arriva una domanda di una testata precisa: “Ah voi, siete quelli che mi mettete sempre con la valigia?”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi il manifesto programmatico per il futuro: “La nostra finale di Champions è domani, ogni partita per noi deve essere così. Dopo ogni gara si riparte da zero, ci è pesata l’eliminazione, sapevamo di essere più forti ma siamo usciti per episodi, dettagli ma c’è tanta complessità e tanto lavoro per far diventare semplice il calcio. Io vedo evoluzioni interessanti, su questo dobbiamo lavorare, tempo non ce n’è anche per colpa nostra, potevamo essere qualificati già agli ottavi ma ora dobbiamo pensare ad arrivare quarti e alla coppa Italia”.

Anche perchè per quasi un’ora si è visto un bel Milan con gli olandesi, anche con le 4 punte: “Ho fiducia perché si possa migliorare ancora, mi piace la squadra corta, compatta, alta ed equilibrata

La verità su Theo

Il nome più discusso resta quello di Theo Hernandez, dopo quanto successo gioca o no? “Non m’interessa se ha i capelli rosa o gialli, lui è un patrimonio del club, ha dato gioia ai tifosi in altri momenti, sa di aver messo la squadra in difficoltà, abbiamo già parlato con lui e per domani è disponibile come gli altri 22″. Tra infortunati e acciacchi vari sarà comunque un Milan diverso:”Pulisic non ha 90′ nelle gambe, Gimenez non è ancora al top per quello che gli chiedo io, non è facile gestire questa situazione”.

Il tecnico difende le sue scelte

Quando è arrivato al Milan Conceicao si aspettava una stagione così complessa: “Anche in Portogallo c’è grande pressione, conosco la storia del Milan, fatta di persone fantastiche ed ho un rispetto enorme per loro, quando non si vince c’è più fragilità. Sapevo di trovare difficoltà ma questa sfida per me è importante, potevo andare altrove ma ho feeling per le cose difficili e sono contento qui”. JOao Felix è apparso in calo dopo il bel debutto: “Parlate del cambio che non ho fatto col Feyenoord? Una scelta mia, Santiago ha avuto qualche problema nelle ultime settimane e lui stesso mi aveva detto di essere stanco, potevo mettere Abraham ma ho fatto un’altra scelta, dopo siamo tutti grandi allenatori”.