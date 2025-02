Milan, Walker si ferma e scatta l’ora del “piccolo” Jimenez: è lui il futuro dopo Theo Hernandez

L’ex Manchester City si è sottoposto a terapie per un problema alla coscia sinistra ed è in dubbio per il match col Torino: al suo posto pronto il 19enne spagnolo

Il Milan dovrà quasi certamente fare a meno di Kyle Walker nel match di sabato pomeriggio contro il Torino: al posto dell’ex Manchester City nuova chance per Alex Jimenez, talento che ha già lasciato il segno nella gara contro il Verona. Con Theo Hernandez in crisi è proprio il 19enne a rappresentare il futuro del Milan nel ruolo di terzino.

Milan, Walker in forte dubbio per il Torino

Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo l’amara eliminazione dalla Champions League contro il Feyenoord la squadra di Sergio Conceiçao dovrà fare i conti con un’assenza pesante nel match di sabato pomeriggio contro il Torino. Dopo il match con gli olandesi Kyle Walker è tornato ad accusare dolore alla coscia sinistra: la sua assenza contro i granata è in forte dubbio.

Milan, Jimenez si candida per sostituire Walker

Il sostituto naturale di Walker sarebbe Emerson Royal, anch’egli alle prese con un infortunio. La soluzione più ovvia per Conceiçao, a questo punto, è l’utilizzo nel ruolo di esterno difensivo destro di Alex Jimenez, talento scuola Real Madrid. Il 19enne spagnolo, d’altra parte, aveva già sostituito Walker nell’ultima gara di campionato contro il Verona, risultando decisivo: l’azione dell’1-0 siglato da Santiago Gimenez e rifinita con l’assist da Rafa Leao era iniziata proprio da una giocata di Jimenez, uno splendido tocco sotto in verticale per innescare l’attacco alla profondità del portoghese.

Milan, la crescita di Jimenez in rossonero

Una giocata da giocatore di livello superiore, che conferma le doti tecniche e di personalità di Jimenez, il cui contributo quest’anno è divenuto via via più importante per il Milan. Lo spagnolo ha esordito da titolare contro il Genoa lo scorso 15 dicembre, lanciato come titolare da Paulo Fonseca. Da allora ha sempre giocato, ad eccezione della partita contro il Parma, collezionando 9 presenze di cui 4 da titolare e dimostrando doti da vero jolly: è stato impiegato come esterno basso o alto sia a destra che a sinistra.

Milan, Jimenez è il futuro dopo Theo Hernandez

Ad oggi Jimenez rappresenta anche una possibile soluzione per il post-Theo Hernandez in casa Milan, a meno che i rossoneri non tornino sul mercato. La frattura con il francese è profonda e difficilmente verrà risanata nei prossimi mesi, per il futuro i rossoneri hanno bisogno di un nuovo terzino con spiccate capacità offensive: lo spagnolo potrebbe dunque subentrare a Theo proprio in quel ruolo. A patto, però, che il Milan trovi un nuovo accordo con il Real, che al momento della cessione (per 5 milioni) s’è assicurato un diritto di recompra per 9 milioni di euro. Starà a Ibrahimovic e agli altri dirigenti non lasciar scappare il “piccolo” Jimenez.