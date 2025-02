Pagelle di Torino-Milan 2-1: Maignan affossa il Diavolo, Reijnders non lo salva. Milinkovic-Savic gigante

Tanti errori nella propria metà campo e in quella avversaria condannano i rossoneri. Ecco i top e flop dell'anticipo dell'Olimpico valevole per la 26a giornata di Serie A.

Dopo l’eliminazione in Champions League il Milan cade pure in campionato. Stavolta a battere il Diavolo di Sergio Conceicao è un Torino propositivo e ben messo in campo da Vanoli, che sa sfruttare gli errori dell’avversario. Da una papera di Maignan nasce l’1-0 che è un autogol di Thiaw, da una dormita difensiva arriva il raddoppio di Gineitis. Nel mezzo il solito Reijnders che segna ma stavolta non basta.

Le scelte di Vanoli e Conceicao

Il Torino lancia dal primo minuto tutti e tre i nuovi arrivo di gennaio. In campo vanno infatti Biraghi al posto dell’influenzato Sosa, poi Casadei in mezzo al campo e infine Elmas sulla trequarti. La prima punta la fa Sanabria date le condizioni non perfette di Adams. Nel Milan gioca l’uomo più atteso Theo Hernandez, dopo la serataccia di Champions. Un solo cambio rispetto alla precedente formazione: Jimenez per Walker (infortuno).

Maignan e Pulisic: due errori che pesano

Dopo 5 minuti cambia la partita: Mike Maignan la combina grossa calciando un pallone contro a Thiaw procurandone un clamoroso autogol. Non è il primo errore del portiere francese, a conferma del complicato momento che sta vivendo. Il Toro gioca bene, esce dal basso palla al piede spesso anche in modo piuttosto elegante. Gimenez ha due palle gol per il pareggio ma le spreca. Pedersen poi salta con il braccio alto su un cross di Jimenez e procura un calcio di rigore che Pulisic si fa neutralizzare da Milinkovic-Savic.

Sergio Conceicao sorprende subito con i cambi: fuori Leao e dentro Fofana ad inizio ripresa. Subito dopo il suo modulo diventa un 4-2-4 con Abraham ad affiancare Gimenez. In pochi minuti il Milan è capace di creare 5 palle gol ma non le finalizza. Alla fine tocca al solito Reijnders togliere le castagne dal fuoco col tap-in su sponda di Abraham. Il Toro però non ci sta e torna avanti immediatamente con Gineitis.

Le pagelle del Milan

Maignan 4,5 Follia colossale col pallone sparato addosso a Thiaw. Bene su Vlasic ma non si riscatta del tutto.

Follia colossale col pallone sparato addosso a Thiaw. Bene su Vlasic ma non si riscatta del tutto. Jimenez 6,5 Spinge che è una bellezza, mostrando un’evidente predilezione per la fase offensiva. (Dall’88’ Chukwueze ng )

Spinge che è una bellezza, mostrando un’evidente predilezione per la fase offensiva. (Dall’88’ ) Thiaw 5 Non ha colpe sull’autogol, però si addormenta sulla punizione di Sanabria.

Non ha colpe sull’autogol, però si addormenta sulla punizione di Sanabria. Pavlovic 6,5 Fa la sua parte, nulla da dire. Anche dal punto di vista temperamentale tant’è che è ovunque.

Fa la sua parte, nulla da dire. Anche dal punto di vista temperamentale tant’è che è ovunque. Theo Hernandez 6 Nessuna punizione per il caso Champions, la sua prestazione di stasera è ordinaria ma solida.

Nessuna punizione per il caso Champions, la sua prestazione di stasera è ordinaria ma solida. Musah 5,5 Preferito a Fofana, in realtà fa un po’ di confusione a metà campo perdendo diversi duelli con gli avversari. (Dal 54′ Abraham 6 Entra per dare fisicità all’attacco ed è quello che fa. Preziosa la sponda con cui manda al tiro Reijnders).

Preferito a Fofana, in realtà fa un po’ di confusione a metà campo perdendo diversi duelli con gli avversari. (Dal 54′ Entra per dare fisicità all’attacco ed è quello che fa. Preziosa la sponda con cui manda al tiro Reijnders). Reijnders 7 Non può essere sempre l’olandese a risolvere i problemi. E chi lo dice? Anche stavolta il centrocampista va a bersaglio.

Non può essere sempre l’olandese a risolvere i problemi. E chi lo dice? Anche stavolta il centrocampista va a bersaglio. Pulisic 5,5 Tra i più attivi nel Diavolo nel primo tempo. Sbaglia il calcio di rigore e può capitare. Nella seconda frazione, però, dovrebbe prendere la squadra in mano e non lo fa.

Tra i più attivi nel Diavolo nel primo tempo. Sbaglia il calcio di rigore e può capitare. Nella seconda frazione, però, dovrebbe prendere la squadra in mano e non lo fa. Joao Felix 5,5 Poco determinato, ok il fioretto ma a volte la spada serve. La cosa migliore la fa nella ripresa con un tiro a giro neutralizzato da Milinkovic-Savic. (Dal 70′ Sottil 6,5 Mossa della disperazione che però ripaga: l’ex esterno della Fiorentina sguizza sulla fascia).

Poco determinato, ok il fioretto ma a volte la spada serve. La cosa migliore la fa nella ripresa con un tiro a giro neutralizzato da Milinkovic-Savic. (Dal 70′ Mossa della disperazione che però ripaga: l’ex esterno della Fiorentina sguizza sulla fascia). Leao 6 Non è continuo e lo sappiamo. Però negli episodi che contano del primo tempo la sua presenza si sente come nel caso del rigore. (Dal 46′ Fofana 6 Prova la conclusione, mette pressione al portatore di palla, aggiunge un po’ di verve alla partita).

Non è continuo e lo sappiamo. Però negli episodi che contano del primo tempo la sua presenza si sente come nel caso del rigore. (Dal 46′ Prova la conclusione, mette pressione al portatore di palla, aggiunge un po’ di verve alla partita). Gimenez 5,5 Ha le palle gol per colpire ma stavolta non finalizza. (Dall’88’ Camarda ng)

Top e flop del Torino