Udinese, Lucca fa mea culpa con Lucio Corsi: voleva essere un duro ma poi si è scusato

Dopo aver scatenato il caos in campo in Lecce-Udinese, in cui si è imposto per tirare un calcio di rigore al posto di Thauvin, Lorenzo Lucca ha affidato ai social le sue scuse citando Lucio Corsi

Pubblicato: 22-02-2025 20:15