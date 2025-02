Pagelle Lecce-Udinese 0-1: bufera Var e liti, Lucca mvp punito da Runjaic, Lovric super, Krstovic delude

Top e flop della partita Lecce-Udinese, valevole per la 26a giornata di serie A 2024/2025: i bianconeri sbancano il Via del Mare con un rigore dubbio. Scoppia il caso Lucca

La 26a giornata di Serie A si apre tra le polemiche. Un rigore dubbio assegnato da Bonacina dopo l’intervento del Var consente all’Udinese di violare l’arena del Lecce, inguaiando Giampaolo. Decide Lucca dagli undici metri ed ecco un’altra bufera. Il bomber bianconero soffia il rigore a capitan Thauvin, segna e viene punito da Runjaic che lo richiama in panchina. Lovric il migliore in campo, Falcone non basta ai padroni di casa.

Lecce-Udinese: partenza decisa dei friulani

Pronti, via e subito un’occasionissima per l’Udinese. Lovric scippa il pallone dai piedi di un distratto Tete Morente, verticalizzazione per Lucca e ottima risposta di piede da parte di Falcone.

Nella prima parte del match il Lecce soffre la qualità delle giocate bianconere, che spingono con decisione alla ricerca del gol del vantaggio. E quando i padroni di casa sembrano entrati in partita, ecco l’episodio che cambia la storia del match.

Il rigore delle polemiche e il caso Lucca: che caos

Alla mezz’ora fischi sonori del Via del Mare per il rigore concesso agli ospiti dopo l’intervento del Var Guida che richiama Bonacina al monitor. L’arbitro, che non aveva ritenuto falloso l’intervento di Jean su Lovric, cambia idea e assegna il penalty.

A questo punto scoppia una clamorosa lite tra alcuni giocatori dell’Udinese, perché Lucca s’impossessa della sfera soffiandola al capitano e rigorista designato Thauvin. L’ex Ajax, circondato da diversi compagni, si becca pure un giallo, poi segna con freddezza, ma nessuno esulta con lui e poco dopo viene punito da Runjaic con la sostituzione.

Bonacina grazia Payero: cori di protesta al Via del Mare

Dopo l’episodio del rigore, Bonacina perde il controllo della gara e il Via del Mare non gli perdona nulla. L’arena giallorossa gli riserva un coro ben poco conciliante quando nella ripresa Coulibaly cade a terra in seguito a una spallata in area di Bijol.

Proteste più vibranti poco dopo: entrata a piede alto di Payero, graziato dall’arbitro che gli risparmia il secondo giallo in una manciata di minuti. L’assalto finale dei salentini non sortisce alcun effetto: vince l’Udinese, che sale a quota 39; giallorossi sempre più a rischio.

Top e flop del Lecce

Falcone 6,5: Due volte provvidenziale a inizio partita e una nella ripresa su Iker Bravo: garanzia.

Due volte provvidenziale a inizio partita e una nella ripresa su Iker Bravo: garanzia. Pierret 6,5: Personalità e qualità: il classe 2000 francese sa sempre cosa fare in mezzo al campo.

Personalità e qualità: il classe 2000 francese sa sempre cosa fare in mezzo al campo. Rebic 5,5: L’esperienza di certo non gli manca, ma non incide sul match.

L’esperienza di certo non gli manca, ma non incide sul match. Tete Morente 5: Perde subito una palla sanguinosa: Falcone gli evita un voto peggiore.

Perde subito una palla sanguinosa: Falcone gli evita un voto peggiore. Krstovic 5: Il centravanti montenegrino non riesce mai a impensierire Sava. Ed è anche impreciso.

Il centravanti montenegrino non riesce mai a impensierire Sava. Ed è anche impreciso. Jean 5: Open Var farà chiarezza sul suo intervento su Lovric: era da rigore? Resta il fatto che l’eccessiva irruenza gli ha giocato un brutto scherzo.

Top e flop dell’Udinese

Lovric 7: Ispiratissimo, l’austriaco naturalizzato sloveno. Da applausi l’imbucata per Lucca dopo un recupero deciso su Tete Morente. E si procura anche il rigore che permette all’Udinese di sbloccare la gara.

Ispiratissimo, l’austriaco naturalizzato sloveno. Da applausi l’imbucata per Lucca dopo un recupero deciso su Tete Morente. E si procura anche il rigore che permette all’Udinese di sbloccare la gara. Solet 7: Un colpaccio, quello messo a segno dall’Udinese. Per giunta a costo zero. L’ex Salisburgo è insuperabile.

Un colpaccio, quello messo a segno dall’Udinese. Per giunta a costo zero. L’ex Salisburgo è insuperabile. Sanchez 6,5: Sprazzi di ‘maravilla’ in campo. In questo finale di stagione il cileno ha la possibilità di mettere in mostro tutto il suo infinito talento.

Sprazzi di ‘maravilla’ in campo. In questo finale di stagione il cileno ha la possibilità di mettere in mostro tutto il suo infinito talento. Kamara 6,5: Quando pigia il piede sull’acceleratore diventa imprendibile.

Quando pigia il piede sull’acceleratore diventa imprendibile. Lucca 6: Merita 7 per non essersi lasciato condizionare da un Via del Mare rovente al momento dell’esecuzione del rigore e 5 per la scena tutt’altro edificante con i compagni di squadra e lo scarso rispetto mostrato nei confronti di Thauvin e dell’allenatore, che l’ha subito tolto dal campo nonostante il gol. Insomma, il 6 finale è frutto della media dei due voti.

Merita 7 per non essersi lasciato condizionare da un Via del Mare rovente al momento dell’esecuzione del rigore e 5 per la scena tutt’altro edificante con i compagni di squadra e lo scarso rispetto mostrato nei confronti di Thauvin e dell’allenatore, che l’ha subito tolto dal campo nonostante il gol. Insomma, il 6 finale è frutto della media dei due voti. Payero 5: Entra in campo al 65′: dopo 2 minuti si fa ammonire e dopo altri due Bonacina lo grazia in seguito a un’entrataccia con il piede alto su Jean.

