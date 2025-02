Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:45

90'+4' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO VIA DEL MARE! Lecce-Udinese 0-1.22:42

90'+2' L'Udinese tenta di addormentare la partita facendo possesso palla.22:40

90' 4 minuti di recupero. 4 minuti per le speranze del Lecce.22:38

89' Cambio per il Lecce. Esce Guilbert ed entra Danilo Veiga.22:37

89' Solet si proietta in attacco e prova a fraseggiare con Iker Bravo. Poi prova a servire l'inserimento di Thauvin ma non supera il muro di maglie giallorosse.22:37

87' Torna ad arrivare in attacco con facilità l'Udinese con il Lecce vistosamente stanco. Conclusione di Atta centrale. Falcone para senza affanni.22:35

86' PAYERO!! Payero libera il destro dalla distanza. Il pallone sorvola di poco la traversa!22:34

84' Iker Bravo imbuca per Thauvin che punta immediatamente Guilbert. Non passa l'attaccante francese.22:32

83' Bijol, piazzato molto bene, allontana di testa un cross pericoloso con tutto il Lecce proiettato in avanti.22:31

82' Cambio Lecce. Tete Morente lascia spazio a N’Dri.22:30

82' Azione prolungata e confusa del Lecce. Molti errori da parte di entrambe le formazioni ora. Zarraga mette nuovamente in calcio d'angolo.22:30

80' Altra chiusura decisiva di Solet che ferma sul nascere una ripartenza della formazione salentina.22:28

77' Infine Ehizibue prende il posto di Thomas Kristensen.22:25

77' Esce Jurgen Ekkelenkamp ed entra Arthur Atta.22:25

77' Runjaic effettua un triplo cambio ed esaurisce le sostituzioni. Sandi Lovrić lascia il campo in favore di Oier Zarraga.22:25

77' Duello tra Iker Bravo e Gaby Jean all'interno dell'area salentina. Fallo in attacco.22:24

75' L'Udinese ora cerca di smorzare il ritmo della partita. 22:22

73' Karlsson mette un gran pallone all'interno dell'area di rigore. Solet si impegna e di desta allunga in corner.22:20

72' Giampaolo si gioca la carta Ante Rebic. Esce al suo posto Pierret.22:19

70' Payero commette fallo con il piede alto su Jean. Proteste vibranti dei giocatori del Lecce che chiedono il secondo giallo a gran voce.22:17

67' Martín Payero, appena entrato, frana su Berisha e commette fallo. Giallo anche per lui.22:14

66' Cartellino Giallo anche per Sandi Lovric per un calcione rifilato a Berisha.22:14

65' Fallo di Medon Berisha in netto ritardo su Bijol. Cartellino giallo.22:12

65' Secondo cambio per Runjaic. Finisce la partita di Alexis Sánchez e fa il suo ingresso in campo Martín Payero.22:12

64' Azione prolungata del Lecce che spinge forte adesso. Si va ancora dalla bandierina.22:11

63' Ennesimo contropiede non capitalizzato dalla formazione di Giampaolo. Gallo conquista un altro corner.22:10

60' Inserimento di Coulibaly che riceve un bellissimo pallone da Tete Morente. Bijol con un intervento duro ma regolare lo ferma e permette a Sava di accalappiare la sfera. Rimane a terra dolorante Coulibaly.22:09

59' Bijol mura Berisha al momento della conclusione. Angolo per il Lecce.22:06

57' Altra buona azione di Krstovic che viene servito in profondità e arriva a mettere un cross dove non arriva puntuale l'inserimento dei compagni. Tutto fermo per fuorigioco ma ora il Lecce sembra crederci di più.22:05

56' OCCASIONE LECCE! Traversone di Gallo dalla sinistra che trova Krstovic totalmente libero. Colpo di testa da ottima posizione che finisce dritto tra le mani di Sava.22:04

55' Ci prova ancora Iker Bravo che si libera benissimo in area di rigore. Al momento del tiro viene fermato dalla difesa salentina.22:03

54' Sanchez serve Kamara all'interno dell'area di rigore. Tiro-cross del franco-ivoriano che attraversa tutta l'area senza trovare la deviazione vincente.22:02

53' IKER BRAVO DALLA DISTANZA! Altro buona azione dell'Udinese. Iker Bravo riceve e punta l'area avversaria. Destro potente da fuori area. Falcone alza una mano e devia in angolo.22:01

51' Calcio di punizione sulla trequarti conquistato da Ekkelenkamp. Fallo di Guilbert.21:59

50' Lovric sguscia via a Gallo sulla fascia destra che lo ferma in maniera fallosa secondo Bonacina.21:58

47' Inizia attaccando il Lecce. Azione confusa nell'area dell'Udinese che si conclude con un fallo subito da Bijol.21:55

46' Esce anche Santiago Daniel Pierotti ed entra Karl Jesper Karlsson.21:53

46' Doppia sostituzione all'intervallo per Giampaolo. Esce Hamza Rafia ed entra Medon Berisha.21:53

46' SI RIPARTE! Possesso palla Lecce.21:53

Poco pericoloso il Lecce nel corso della prima frazione che si sta imbattendo un'Udinese ben organizzata in difesa. Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita.21:41

L'Udinese termina il primo tempo in vantaggio grazie al penalty trasformato da Lorenzo Lucca.Lucca che viene sostituito proprio a causa del calcio di rigore. Prima litiga con i compagni per calciarlo, poi lo trasforma e pochi minuti dopo Runjaic lo toglie dal campo e inserisce Iker Bravo.21:40

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO. Lecce-Udinese 0-1.21:37

45'+3' Krstovic da solo contro tutta la difesa friulana calcia da lontanissimo senza centrare la porta.21:37

45'+1' Suggerimento di Baschirotto per Krstovic appena lungo. Solet fa ancora buona guardia e ferma l'azione.21:35

45' 3 minuti di recupero.21:33

44' Buon inserimento di Lovric che dalla linea di fondo conquista un calcio d'angolo.21:33

42' Prova a rendersi pericoloso il Lecce. Gallo mette un pallone all'interno dell'area di rigore sul quale Solet interviene e allontana ricevendo anche un calcione e guadagnando una punizione.21:32

38' Ripartenza fenomenale di Kamara che porta il pallone dalla difesa in attacco a gran velocità. Palla a Thauvin che si accentra da destra e calcia sul palo lontano. Palla deviata in corner.21:27

36' Esce dal campo Lorenzo Lucca ed entra al suo posto Iker Bravo. Runjaic non deve aver gradito il non aver rispettato le gerarchie per il tiratore designato dei calci di rigore.21:31

35' Nonostante il vantaggio appena ottenuto continua ad essere l'Udinese a manovrare e ad attaccare.21:24

32' GOL!! Lecce-UDINESE 0-1!! Il rigore lo calcia e lo trasforma Lorenzo Lucca! Gran botta sotto l'incrocio dei pali alla destra di Falcone.



Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Lucca21:20

31' Ammonito Lorenzo Lucca per aver perso troppo tempo prima di calciare il penalty.21:42

30' Discussione accesa tra i giocatori dell'Udinese per decidere chi calcerà il penalty.21:19

29' Bonacina richiamato al VAR per il contatto Jean-Lovric. CALCIO DI RIGORE PER L'UDINESE!21:18

27' Incursione di Ekkelenkamp che riesce ad entrare in area di rigore. Jean si frappone tra lui e il pallone e durante lo scontro colpisce Lovric con il braccio largo. Bonacina lascia correre.21:18

25' OCCASIONE LECCE! Gallo batte l'angolo e la palla arriva a centro area da Pierotti che controlla e la sposta per calciare. Prima Kamara e poi Kristensen si oppongono riuscendo deviare nuovamente in angolo da un passo dalla porta.21:15

25' Altro angolo per il Lecce che sembra aver aumentato i giri del motore.21:13

24' Primo giro dalla bandierina per il Lecce. Gran pallone di Pierret per Pierotti che viene chiuso in corner da Kamara.21:12

22' Buona lettura difensiva di Coulibaly che ferma Kamara con un intervento in scivolata. Rimessa laterale in zona offensiva per l'Udinese.21:11

20' Si affaccia il Lecce nella metà campo avversaria dopo un gran disimpegno di Baschirotto.21:09

18' Grande qualità nel palleggio dell'Udinese. Kamara sfida Pierotti dopo un azione dei friulani giocata a grandissima velocità. Resiste Pierotti che lascia scorrere la palla oltre la linea di fondo campo.21:07

16' Trascorsi i primi 15 minuti. L'Udinese manovra e tiene in mano il pallino del gioco. Il Lecce attende ordinato nella propria metà campo.21:05

14' Lovric, pescato tra le linee, trova un buon calcio di punizione sulla trequarti.21:03

12' Krstovic tiene palla e prova a fraseggiare con Pierotti. Malinteso tra i 2 e palla in rimessa dal fondo.21:01

10' Ekkelenkamp raccoglie fuori area un pallone rimpallato. Botta di destro che sbatte su Pierotti e rotola in calcio d'angolo.20:59

9' Azione prolungata dell'Udinese che libera Sanchez sulla destra. Il cross del cileno viene messo fuori area da Jean.20:57

6' OCCASIONE UDINESE!! Sanchez serve Lovric all'altezza del centrocampo che parte e arriva a ridosso dell'area di rigore. Gran pallone dentro per Lorenzo Lucca che si fa ipnotizzare da Falcone e da posizione defilata gli calcia addosso. Kamara tenta di avventarsi sulla ribattuta ma Baschirotto gli mura la conclusione.20:55

4' Apertura fuori misura di Lovric per Thauvin con la palla che finisce in rimessa laterale.20:53

2' Disimpegno complicato di Solet che resiste al pressing dell'attacco salentino e va a rifugiarsi da Sava.20:51

1' L'Udinese tenta da subito di cercare le sponde aeree di Lucca.20:49

INIZIA LA PARTITA! Bonacina fischia e l'Udinese muove il primo pallone della gara.20:48

Le squadre stanno scendendo sul terreno di gioco. E' tutto pronto per l'inizio di Lecce-Udinese.20:45

Le scelte di Runjaic. Il tecnico tedesco cambia poco rispetto all'ultima di campionato in cui l'Udinese ha spazzato via l'Empoli con un netto 3-0. Kristensen parte dal 1° minuto al posto di Ehizibue. Thauvin inizierà la partita da un posizione meno offensiva con Atta che si accomoda in panchina. Sanchez affianca Lorenzo Lucca in attacco.20:39

Le scelte di Giampaolo. Confermata in blocco la formazione che ha impattato per 0-0 contro il Monza nell'ultima di campionato fatta eccezione per Rafia che ottiene una maglia da titolare a scapito di Helgason che si ferma per un problema fisico accusato nel pre-gara.20:34

A disposizione Udinese. Padelli, Piana, Payero, Zemura, Kabasele, Modesto, Gianetti, Iker Bravo, Pafundi, Atta, Ehizibue, Davis, Zarraga.20:11

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE. 4-4-2. Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Thauvin, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Lucca, Sanchez.19:52

FORMAZIONE UFFICIALE LECCE. 4-3-3. Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente.21:12

Runjaic sta ancora aspettando di recuperare Okoye; il portiere nigeriano resterà fermo ai box almeno fino a metà Marzo. Stagione probabilmente conclusa invece per Touré per la rottura del legamento crociato anteriore. I diffidati sono Giannetti, Ehizibue e Kamara.18:46

Mister Giampaolo ha tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per il solo Marchwinski che ha visto la sua stagione conclusa anzitempo a causa della rottura del legamento crociato anterione. Ramadani, Rafia e Pierotti sono i diffidati della formazione salentina.18:41

I PRECEDENTI. Sono solamente 3 i pareggi nelle 33 sfide intercorse tra le 2 compagini. 11 i successi ottenuti dai salentini e 19 quelli ottenuti dalla formazione friulana.18:37

La gara sarà diretta dal signor Kevin Bonacina della sez. di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Imperiale della sez. di Genova e Moro della sez. di Schio.IV Ufficiale il sig. Daniele Doveri della sez. di Roma 1. Al VAR designati Guida della sez. di Torre Annunziata e il suo assistente Serra della sez. di Torino.18:34

Arriva da 3 risultati utili consecutivi anche l'Udinese. Il prezioso pareggio maturato a Napoli arriva a cavallo tra le vittorie ottenute al Bluenergy Stadium contro Venezia ed Empoli. Sono 33 i punti conquistati dalla formazione bianconera che si trovano al 10° posto in classifica.18:31

Il Lecce arriva a questa partita con una striscia di 3 risultati utili consecutivi in corso. Dopo la vittoria di Parma sono arrivati 2 pareggi a reti inviolate con Bologna e Monza. La formazione salentina si trova al 15° posto in classifica con 25 punti, sono dunque 5 le lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.18:29

Siamo allo Stadio Via del Mare! Il Lecce di Marco Giampaolo ospita l'Udinese di Kosta Runjaic.18:25

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lecce e Udinese, gara valevole per l'anticipo della 26a giornata di Serie A.18:23

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp