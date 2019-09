Il neopromosso Lecce ha un monte ingaggi da 32 milioni di euro l’anno, che lo collocano al 14esimo posto della speciale classifica ingaggi della Serie A. I giocatori più costosi sono i 3 nuovi acquisti Babacar, Benzar e Imbula, i soli nella squadra giallorossa a prendere 1 milione di stipendio l’anno. Anche gli altri giocatori della rosa più costosi sono nuovi arrivi: Rossettini, Tachtsidis e Shakov portano esperienza ma comportano una spesa più elevata per i salentini. Per il resto la formazione leccese si rivela molto oculata e attenta a puntare sui giovane riuscendo a contenere in maniera significativa i costi.

I contratti dei giocatori del Lecce 2019-20: ingaggi e scadenze

Giocatore Ingaggio milioni € Scadenza contratto BABACAR 1 2020 BENZAR 1 2022 IMBULA 1 2020 ROSSETTINI 0,8 2021 TACHTSIDIS 0,8 2022 SHAKHOV 0,8 2021 FALCO 0,8 2022 LAPADULA 0,75 2020 GABRIEL 0,7 2021 LUCIONI 0,7 2021 VERA 0,7 2023 RISPOLI 0,7 2021 MAJER 0,7 2022 FARIAS 0,7 2021 LA MANTIA 0,7 2022 DELL’ORCO 0,6 2020 VIGORITO 0,5 2021 MECCARIELLO 0,5 2021 PETRICCIONE 0,5 2023 TABANELLI 0,5 2020 MANCOSU 0,5 2021 FIAMOZZI 0,4 2021 RICCARDI 0,3 2022 TSONEV 0,3 2021 BLEVE 0,2 2020 GALLO 0,2 2023 LO FASO 0,2 2023 DUBICKAS 0,2 2021

SPORTAL.IT | 10-09-2019 08:31