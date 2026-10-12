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Lecce 2026-27, ingaggi e stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

Gli ingaggi di tutti i giocatori della rosa del Lecce 2026-27: da Tiago Gabriel a Geubbels, da Danilo Veiga al portiere Falcone

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Redazione

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Il Lecce 2026-27 ha un monte ingaggi lordo da circa 18milioni di euro lordi l’anno, che lo collocano tra le squadre meno spendaccione della Serie A. Nessun giocatore in rosa supera il lordo di 2milioni annui e nessuno guadagna poi effettivamente un milione di euro netti per questa stagione. Almeno se non si considerano i bonus che sono uno strumento a cui ricorre abbastanza spesso questo club, forse anche per motivare i suoi giocatori a dare il massimo per raggiungere la salvezza. Il giocatore più pagato è il francese Geubbels, che prende 1,4milioni lordi, quasi quanto il compagno Monteiro: due ingaggi che nei top club sarebbero tra i più modesti. Pochissimi gli italiani in rosa: tra questi il portierone Falcone e il terzino Gallo che prendono lo stesso ingaggio a 1,1milioni annui. Ingaggi poco onerosi quelli dei due difensori centrali, pezzi pregiati in chiave mercato: Danilo Veiga e Tiago Gabriel.

Lecce 2026-27: quanto guadagnano Falcone, Gallo e gli altri

Giocatore Ingaggio lordo
mln €/anno
Willem Geubbels 1,4
Joel Monteiro 1,3
Nikola Stulic 1,1
Omri Gandelman 1,1
Youssef Maleh 1,1
Antonino Gallo 1,1
Wladimiro Falcone 1,1
Jamil Siebert 0,9
Lassana Coulibaly 0,7
Ivan Ilic 0,7
Gaby Jean 0,6
Kialonda Gaspar 0,6
Konan N’Dri 0,5
Santiago Pierotti 0,5
Danilo Veiga 0,4
Tiago Gabriel 0,3
Medon Berisha 0,3
Oumar Ngom 0,3
Corrie Ndaba 0,3
Sadik Fofana 0,3
Milos Jovic 0,2
Ali Dembélé 0,2
Amar Fatah 0,2
Marco Bleve 0,2
Sebastian Esposito 0,2
Alexandru Borbei 0,2
Paco Esteban 0,2
Elijah Scott 0,1
Marlon Ubani 0,1
Vernon Addo 0,1
Niko Kovac 0,1
Plamen Penev 0,1
Olaf Gorter 0,1
Fonte: da dati Capology.com

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