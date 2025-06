Calciomercato, borsino di oggi: come vanno le trattative per David, Bonny, Jashari, Lang e Kessié

Come stanno andando le varie piste di mercato? A che punto siamo con gli affari più importanti che stanno arroventando questo già torrido mese di giugno , facendo sognare colpi stellari ai tifosi delle big? Quali sono le percentuali sui trasferimenti dei numerosi campioni (più o meno) accostati alle squadre italiane? Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 8.15 di sabato 28 giugno, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE David Sancho Osimhen INTER Bonny Hojlund Mosquera MILAN Jashari Ricci Cambiaso NAPOLI Lang Nunez Beukema ROMA Kessié Ezzalzouli Woltemade LAZIO Mercato bloccato Mercato bloccato Mercato bloccato ATALANTA Sulemana Ahanor Boving FIORENTINA Fabbian Bernabe Viti

Juve vicina a David, Inter non chiude Bonny

David sempre più vicino, per Sancho c’è da lavorare molto, Osimhen quasi definitivamente sfumato: questa sintetizzando al massimo, la situazione di mercato in casa Juventus. La Vecchia Signora si guarda intorno soprattutto in attacco, consapevole che il nodo più spinoso è rappresentato dalla cessione di Vlahovic, da cui passano buona parte dei finanziamenti per gli acquisti. In stallo pure la situazione dell’Inter: Bonny sembrava dietro l’angolo, ma in realtà ci sono ancora dettagli da limare con l’attaccante e col Parma. L’alternativa (costosa) è rappresentata da Hojlund. Per la difesa si va raffreddando la pista Mosquera.

Milan a tutta su Jashari, Napoli ecco Lang

Trenta milioni di euro: a tanto si sta spingendo il club rossonero, stando almeno alle ultime indiscrezioni, pur di accaparrarsi Jashari, gioiellino del Bruges. Sempre per il centrocampo, si avvicina il regista del Toro Ricci per una linea mediana, completata da Modric e Xhaka, completamente nuova per Allegri. Il Napoli, intanto, continua a piazzare colpi da novanta. Lang del PSV è il primo rinforzo sugli esterni, per l’attacco si continua a lavorare per portare al Maradona un funambolo del calibro di Darwin Nunez. Per la difesa l’obiettivo più ambito è sempre rappresentato da Beukema, per il quale però il Bologna non fa sconti.

Le mosse della Roma, Lazio mercato bloccato

E la Roma? Gasperini potrebbe riabbracciare un suo storico fedelissimo: Kessie. L’ex Atalanta e Milan è uno dei giocatori più vicini al trasferimento in giallorosso, mentre tutto è fermo per quanto riguarda i cugini della Lazio: come è noto, al momento sui biancocelesti vige il blocco del mercato, circostanza quasi costata le dimissioni di Sarri. Per quanto riguarda le altre, l’Atalanta continua a muoversi con grande discrezione: ci sono anche i nerazzurri nella mega asta per Ahanor, il 17enne gioiello del Genoa che sembra destinato a un luminoso futuro. Fiorentina forte su Fabbian, uno dei perni dell’attacco del Bologna.