Juventus-Benfica, l’infortunio di Kalulu mette sempre più nei guai Thiago Motta: l’arrivo di Veiga potrebbe non bastare

Ancora un problema per la squadra bianconera che nel corso del primo tempo ha dovuto rinunciare a Kalulu fermato da un infortunio: sui social nuove accuse a Thiago Motta

La serata di Champions League non è cominciata nel migliore dei modi per la Juventus. La squadra bianconera deve infatti fare i conti con l’ennesimo problema di questa stagione con l’infortunio subito da Kalulu costretto subito a lasciare il campo.

Kalulu esce dopo 15 minuti

Dura solo 15 minuti la partita di Pierre Kalulu e per la Juventus potrebbe essere un problema decisamente serio. Il difensore ex Milan si è fermato al 12’ di gioco nel match contro il Benfica a causa di un problema alla coscia destra. Il giocatore ha lasciato il terreno di gioco in un primo minuto per essere sottoposto alle visite di rito, il ritorno sul rettangolo gioco però è durato solo tre minuti con Thiago Motta che è stato costretto a richiamarlo in panchina e a lanciare Locatelli nella mischia.

Le accuse a Thiago Motta

La notizia dell’infortunio di Kalulu, fino a questo momento una delle note positive di questa prima fase di stagione, finisce per pesare sul “bilancio” di Thiago Motta. Il giocatore era già in dubbio alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica ma il tecnico bianconero ha deciso comunque di mandarlo in campo per una partita molto importante e che può portare i bianconeri a scalare posizioni in classifiche. La scelta però di lanciarlo nella mischia salvo poi vederlo uscire per infortunio dopo 15 minuti finisce per scatenare le accuse dei tifosi nei confronti del tecnico, già da tempo nel mirino per i risultati deludenti.

Nuova puntata sul mercato?

L’infortunio di Pierre Kalulu rappresenta senza dubbio una tegola pesante per la Juventus. I bianconeri hanno lavorato con grande decisione sul mercato anche per mettere a posto il reparto difensivo dopo l’infortunio di Bremer e dopo l’addio di Danilo (tornato al Flamengo). Cristiano Giuntoli alla fine ha puntato tutto sul giovane portoghese Renato Veiga, mancino che dovrebbe dare profondità e fisicità alla difesa. Ma ora il ko di Kalulu rischia di creare un nuovo problema, bisognerà aspettare gli esami del caso ma il rischio per la Vecchia Signora è quella di ritrovarsi di nuovo in piena emergenza.