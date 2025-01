Morata, Alice Campello allo scoperto sulla riconciliazione: messaggio da brividi dopo le foto

Il bomber del Milan e l'influencer veneta sono tornati assieme dopo la clamorosa separazione durata cinque mesi e sui social è festa per l'happy-end

L’amore è bello finchè dura ma anche quando ricomincia. Tutto vero tra Alvaro Morata e Alice Campello, la coppia glamour composta dall’attaccante del Milan e dall’influencer veneta ha deciso di concedersi una seconda chanche e così come aveva annunciato la rottura ha scelto i canali social per ufficializzare la riconciliazione.

L’annuncio della separazione ad agosto

Era il 12 agosto scorso quando, nell’incredulità generale, Morata annunciava su Instagram: “Dopo un periodo di riflessione, Alice e io abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade. Una relazione meravigliosa e di rispetto reciproco nella quale ci siamo amati e aiutati moltissimo”. In questi cinque mesi si sono susseguiti gossip, rumours, invenzioni, lacrime e rimpianti ma a quanto pare siamo arrivati all’happy-end.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le foto della riappacificazione

Sia lui che lei hanno confermato le voci dei giornalisti amici che assicuravano dell’avvenuta pace tra i due, pubblicando foto esplicite. Passeggiate abbracciati, baci, volti radiosi: Alvaro ed Alice hanno ri-mostrato al mondo il ritorno dell’amore corredandolo con frasi da Baci Perugina: “l’amore vince sempre”.

L’ultimo messaggio di Alice Campello

Non ci sono più dubbi, i due sono tornati assieme come conferma Alice Campello con un messaggio (in italiano e in spagnolo) nell’ultima delle sue stories: Non ho parole per tutte le cose bellissime che ci state scrivendo. Vedervi così felici per noi mi emoziona tantissimo, grazie“. Tantissimi infatti i messaggi di felicitazioni sui social da parte di amici e follower.

Alvaro e Alice hanno quattro figli, Alessandro, Edoardo, Leonardo e Bella. Quando il percorso calcistico di Morata si è spostato dalla Spagna all’Italia, Campello pur essendo ormai separati ha deciso di seguire l’ex marito a Milano per permettere ai figli di vedere facilmente il papà ma ora sono tornati ad essere una famiglia unita.