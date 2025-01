Milan, Morata e Alice Campello: torna il sereno grazie a un post del bomber

Il compleanno della figlia è l'occasione di disgelo per la coppia. Gli indizi social consolano i fan che sperano nel ritorno di fiamma tra i due

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Ufficialmente Alvaro Morata e Alice Campello sono separati da circa sei mesi. In questo arco di tempo, però, le voci su una possibile riconciliazione della coppia si sono susseguite con insistenza senza mai ricevere conferme. Il rapporto tra i due è comunque ottimo, come testimonia il post del giocatore del Milan per il compleanno della figlia sul quale non è mancata la reaction con cuore dell’ex partner. Insomma, lampi di serenità dopo la tormentata estate.

Il compleanno della figlia

Il compleanno della figlia Bella è l’0ccasione per distendere i rapporti tra Alvaro Morata e Alice Campello. La piccola ha compiuto due anni e la mamma ricorda chiaramente i terribili momenti di un parto che non fu dei più semplici. La donna finì in terapia intensiva a causa di una grave emorragia, tanto che dovette sottoporsi a ben 17 trasfusioni di sangue. “Il 9 gennaio 2023 è stato il giorno più difficile della mia vita e forse quello che mi ha segnato di più ma mi ha dato una compagna di vita per sempre…Ti amo con tutto il cuore”, ha scritto sui social la Campello.

Il messaggio di Morata per la moglie

Non ha fatto attendere il proprio messaggio, rigorosamente via social, anche l’attaccante del Milan. Nell’omaggiare la propria bambina, il 32enne madrileno ha voluto dedicare una carezza anche all’ex compagna per l’attenzione dedicata alla figlia sia oggi che in passato. “Buon compleanno Bella, ti amo con tutto il mio cuore. Grazie Alice per tutto il tuo impegno e amore nell’avere Bibi”, il post di Alvaro Morata sul quale è immediatamente comparsa la reaction con cuore della Campello.

Ritorno di fiamma vicino?

Insomma, se gli indizi non sono ancora concreti per parlare di un ritorno di fiamma allo stesso tempo si può constatare come i due siano rimasti in buoni rapporti. Tra l’altro alcuni utenti hanno notato nelle immagini postate dalla donna anche una foto nella quale bacia l’ex compagno. Peraltro la Campello non ha mai smentito la possibilità di ricongiungersi con il padre dei suoi 4 figli spiegando come la vita sia imprevedibile.