Serie A, le gare di oggi: Lazio-Como apre la 20esima giornata

La programmazione delle gare della nona giornata di Serie A 2023-24, si parte oggi e si chiude lunedì, di seguito gli orari, le date e la diretta tv

La Serie A è pronta al giro di boa: Lazio-Como apriranno la danze del girone di ritorno del campionato. Ancora tutto è in bilico con la lotta al titolo sempre più avvincente, così come quella per l’Europa e la salvezza. A seguire tutto il programma della ventesima giornata, con la programmazione televisiva e gli orari dei match.

La situazione in classifica prima della 20a giornata

In testa alla classifica della Serie A c’è il Napoli che guida con 44 punti, alle sue spalle l’Atalanta a quota 41 e con una partita in meno e un punto sotto l’Inter, che deve recuperare due match. La Lazio chiude i posti Champions con i suoi 35 punti a più tre sulla Juventus.

Classsifica: Napoli 44, Atalanta 41*, Inter 40**, Lazio 35, Juventus 32*, Fiorentina 32*, Bologna 28**, Milan 27**, Udinese 25, Roma 23, Torino 21, Empoli 20, Genoa 20, Parma 19, Hellas Verona 19, Como 18*, Cagliari 17, Lecce 17, Venezia 14, Monza 10.

* una partita in meno

** due partite in meno

Le partite in programma per la 20a giornata e dove vederle

Lazio-Como 10 gennaio 20.45 Dazn Empoli-Lecce 11 gennaio 15.00 Dazn Udinese-Atalanta 11 gennaio 15.00 Dazn Torino-Juventus 11 gennaio 18.00 Dazn Milan-Cagliari 11 gennaio 20.45 Dazn Sky Genoa-Parma 12 gennaio 12.30 Dazn Venezia-Inter 12 gennaio 15.00 Dazn Bologna-Roma 12 gennaio 18.00 Dazn Sky Napoli-Verona 12 gennaio 20.45 Dazn Monza-Fiorentina 13 gennaio 20:45 Dazn Sky

Le partite di oggi, venerdì 10 gennaio

Si parte con la sfida tra la Lazio di Baroni, che deve rifarsi dopo la sconfitta nel derby, e il Como reduce da un’ottima prestazione nello scontro salvezza contro il Lecce. Gli ospiti sono scatenati anche sul mercato e all’Olimpico proveranno a dare filo da torcere ai biancocelesti.

Le partite di domani, sabato 11 gennaio

Il programma della Serie A proseguirà sabato con la sfida tra Empoli e Lecce alle ore 15.00 in contemporanea ad Udinese-Atalanta, con la Dea che deve rifarsi dopo la sconfitta in Supercoppa italiana. Alle 18.00 luci sul derby tra il Torino e la Juventus, due squadre che non stanno vivendo un bel momento. Poi chiude il sabato di calcio il Milan contro il Cagliari.

Le partite di domenica 12 gennaio

La domenica dello sport prenderà il via con il lunch match tra Genoa e Parma, con tanti punti salvezza in palio. Alle 15 l’Inter sarà ospite del Venezia di Di Francesco: i nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per dimenticare subito la sconfitta in rimonta del Milan in Supercoppa. La Roma dopo la vittoria nel derby, se la vedrà a Bologna: un match delicato per le aspirazioni europee. Alle 20.45 il Napoli sfiderà il Verona.

Le partite di lunedì 13 gennaio

A chiudere la 20esima giornata ci penseranno Monza e Fiorentina, con i brianzoli che cercano in maniera ossessiva una scossa che ancora non è arrivata neanche con il cambio in panchina.

