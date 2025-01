Milan, Morata si commuove a C’è posta per te e confessa anche dolore per la rottura con Alice Campello

La trasmissione di Maria De Filippi è anche lo spunto per raccontare, senza entrare nel dettaglio, un delicato frammento di vita personale del bomber

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

C’è posta per te e il calcio. In questo gennaio il legame tra la trasmissione televisiva e il nostro pallone è più forte che mai. Dopo Dusan Vlahovic, è toccato ad Alvaro Morata partecipare al programma di Maria De Filippi. L’attaccante del Milan si è commosso per la storia alla quale ha preso parte, raccontando anche una parte dolorosa della propria vita come la separazione dalla moglie Alice Campello.

La storia di un amore, con Morata ospite speciale

Quella di Martina e Matteo è una comune storia d’amore. I due si conoscono da piccoli, si innamorano fino a pensare di comprare casa e mettere su famiglia. Purtroppo, poi, la vita si mette di traverso con il cancro diagnosticato al ragazzo a soli 23 anni. Dopo gli inevitabili mesi di cure, il giovane vince la sua battaglia e inizia a realizzare il programma sognato con la compagna. Da qui l’invito alla trasmissione da parte di lei, con Morata special guest.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’emozione dell’attaccante del Milan

La proposta di matrimonio, avvenuta sotto gli occhi di un emozionato Alvaro Morata è l’occasione per quest’ultimo di aprire il proprio cuore in pubblico: “Noi siamo capaci di fare uno sport, ma nella vita si devono fare sempre scelte, esistono due strade, una è quella di lamentarsi e recriminare e l’altra quella di affrontare la vita come hai fatto tu, che vale molto più di una Champions. Da oggi hai un ammiratore in più, non so come mi sto trattenendo dal piangere“.

Il regalo speciale: un paio di scarpe

Infine, il regalo del calciatore al ragazzo che è una maglia del Milan autografata oltre ad un paio di scarpe speciali. A quel punto Morata si congeda, non prima di una candida ammissione personale sul recente momento di difficoltà vissuto in prima persona: “Per me sono molto importanti queste scarpe, perché quest’estate ho passato un brutto momento, e le ho messe in momenti speciali e non ho mai perso una partita con questa“. Chiaro il riferimento alla moglie Alice Campello. Ultima chiosa l’invito a Milanello per un discorso alla squadra: “Matteo, abbiamo molto da imparare da te”.